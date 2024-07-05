05 июля 2024, 22:28

Банда мигрантов предстала перед судом на Урале

РИА «Новости»
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В Екатеринбурге перед судом предстали члены вооруженной банды, состоящей из пятерых уроженцев Таджикистана, которые грабили иностранцев с 2013 года. Об этом сообщило уральское ИА «Политсовет» со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

На скамье подсудимых оказались Идибой Худжаназаров, Рамазон Сайдамиров, Зайниддин Бахромов, Юсуф Джобиров и Далерджон Махмаджонов. Им предъявили обвинение по статьям о создании вооруженной группировки и участии в ней, а также разбое, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

«Идибой Худжаназаров и его брат в феврале 2013 года создали банду для совершения нападений на иностранных граждан в целях хищения их денежных средств. Она действовала в период с 2013 года по 23 февраля 2023 года», - указали в суде.

По версии следствия, мигранты за время существования банды похитили у потерпевших свыше 53,2 миллиона рублей. По данным «Коммерсанта» , злоумышленники нападали на предпринимателей из Китая, причем каждый из них выполнял свою роль. Группировка уделяла особое внимание конспирации, чтобы избежать разоблачения.

Свою вину в зале суда признали только лидер группы Худжаназаров и один из его сообщников Махмаджонов. Суд продолжает расследовать дело.

Ранее двое граждан Узбекистана изнасиловали москвичку. После задержания они признали свою вину.

Урал Уголовное дело Суд Ограбления Екатеринбург Таджикистан
05 июля 2024, 23:19
Житель Петрозаводска расправился с бывшей женой на ее работе
РИА «Новости»
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В Петрозаводске арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей жены. С экс-супругой он расправился среди бела дня на ее работе в присутствии свидетелей, сообщили в пресс-службе СК по Республике Карелия.

По версии следствия, днем 4 июля подозреваемый пришел на работу к бывшей супруге.

«В присутствии коллег он нанес женщине множественные ножевые ранения. Пострадавшая скончалась от обильной кровопотери до приезда скорой медицинской помощи», - рассказали в следственном управлении.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу, его отправили в СИЗО. Мужчину обвинили по части первой статьи 105 Уголовного кодекса «Убийство».

Ранее петербуржец задушил свою супругу во время массажа. После этого он отнес тело жены в ванную, наполненную водой. Сообщается, что преступление он совершил в нетрезвом состоянии и без видимых на то причин.

Убийства Суд Преступления Женщины СК РФ Мужчины
05 июля 2024, 20:31
Двойное убийство в гостях. Кладовщица отравила коллег и похитила начальницу в Краснодаре
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Жительница Краснодара стала фигуранткой дела о двойном убийстве и похищении. По данным следствия, женщина расправилась с двумя коллегами и насильно удерживала в квартире начальницу. Приятельница одной из погибших в беседе с 360.ru призналась, что не может поверить в случившееся. Что должно было произойти, чтобы пойти на подобное — понять такое немыслимо, подчеркнула она.


«Я не понимаю, что могло произойти» По словам приятельницы одной из погибших, ее подруга никогда не говорила о каких-то проблемах на работе, а на заводе проработала больше 20 лет. Ни с кем никогда не конфликтовала, не повышала голос на коллег. Была очень интеллигентной и спокойной.

«Семейная, очень отзывчивая, очень добрая, такой хороший человек. И семья у нее нормальная. Я вчера так плакала, для меня это вообще шок», - поделилась собеседница 360.ru.

Женщина еще раз подчеркнула, погибшая была очень порядочной и скромной. Поверить в случившееся очень сложно и больно.

«У меня просто в голове не укладывается. Я ничего плохого про нее сказать не могу. Не гулящая, не пьющая, не курящая. Замечательный человек. Я не понимаю, что могло произойти. Я слышала, как она разговаривает по телефону со своими сотрудниками, никогда никому не хамила, не грубила. Да чтобы она кому-то когда-то что-то грубое сказала…» - подчеркнула она.

Заставила коллег выпить неизвестные таблетки По информации Shot , в тяжких преступлениях обвинили кладовщицу местного хлебозавода. Вечером 3 июля она приехала домой к завскладом и застала у нее еще одну коллегу. Запугав женщин игрушечным пистолетом, преступница заставила их выпить неизвестные таблетки , рассказал источник Telegram-канала.

Через некоторое время в эту квартиру приехала их руководитель. Там она обнаружила тело одной из погибших. В этот момент обвиняемая напала на нее, стала угрожать и не давала покинуть дом.

Полицию на место вызвал сын начальницы. Он знал, куда поехала мать, и беспокоился, что та перестала выходить на связь. Тогда молодой человек выдвинулся за ней - на улицу Снесарева. Приехав на место, услышал крики матери из-за двери и сразу обратился к правоохранителям, пояснили в региональном СУ СК.

Прибывшие по вызову полицейские попали в квартиру и там нашли тело второй жертвы кладовщицы.

Обвиняемую отправят на психэкспертизу Против кладовщицы возбудили дело по статье о двойном убийстве и похищении человека. Ей предъявили обвинения. В ближайшее время следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании женщине меры пресечения.

Точные причины смерти погибших выяснят в рамках судебно-медицинских экспертиз. Помимо этого, для фигурантки дела проведут психолого-психиатрическая экспертизу.

Убийства Краснодар
05 июля 2024, 16:42
Житель Оренбургской области забил насмерть родителей молотком
РИА «Новости»
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Расправившийся со своими родителями молотком житель поселка Берды Оренбургской области в компании с друзьями не показывал никаких странностей. Об этом 360.ru рассказал знакомый предполагаемого преступника.

«С этим человеком всегда играли в футбол в одной команде, он общался с нормальными ребятами, не употреблял ничего, семья благополучная, учился вполне нормально. В спорте тоже был на высоте, просто обычный человек. Всегда ходил на тренировку, не показывал никаких странностей, все кто играл с ним и был знаком в полном шоке. Что двигало им, непонятно», - сказал он.

Пресс-служба СК России по Оренбургской области уточнила, что убийство произошло 29 июня в доме по улице Хлопуши. По версии следствия, 32-летний сын погибших вооружился молотком и нанес родителям множественные удары по голове. После этого он спрятал тела родственников в погреб. Правоохранители задержали подозреваемого в Москве.

Следователи завели уголовное дело об убийстве двух лиц и направили в суд ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее дачник в Краснодарском крае из ревности зарезал соседа.

Убийства Следственный комитет России
05 июля 2024, 14:51
Для Беркович и Петрийчук попросили по шесть лет колонии
РИА «Новости»
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В ходе прениях сторон на судебном заседании в пятницу прокуратор попросил приговорить режиссера Евгению Беркович* и драматурга Светлану Петрийчук* к шести годам колонии общего режима по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщил Telegram-канал «Адвокаты PRO людей», который освещает деятельность защиты Беркович* — адвоката Ксении Карпинской.

В ходе прениях сторон на судебном заседании в пятницу прокуратор попросил приговорить режиссера Евгению Беркович* и драматурга Светлану Петрийчук* к шести годам колонии общего режима по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщил Telegram-канал «Адвокаты PRO людей», который освещает деятельность защиты Беркович* - адвоката Ксении Карпинской.

«Наказание для Беркович* в виде лишения свободы на срок шести лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - отметили в публикации.

Аналогичный приговор прокуратура запросила для Петрийчук*.

Слушания по делу проходят во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме по ходатайству государственного обвинителя.

Следствие полагает, что Петрийчук* приготовила сценарий пьесы «Финист ясный сокол» , в котором содержатся признаки пропаганды и оправдания терроризма. Затем она вместе с Беркович* поставила программу, демонстрируя ее, в том числе, в Сети.

*Физические лица, внесенные Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

Суд

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