Банда лжериелторов обманула 16 человек в Москве

По данным ведомства, аферисты публиковали в Сети предложения о сдаче в аренду жилых помещений. Потенциальные клиенты звонили на указанный номер. Им назначали встречи в офисах, чтобы заключить договоры по подбору жилья. Жертвам предлагали выбрать пакет услуг стоимостью от 15 до 50 тысяч рублей.

Подписавших соглашение клиентов добавляли в группу в мессенджере. Туда скидывали снимки и информацию с вариантами квартир. Выбрав понравившийся объект, клиент связывался с сотрудниками агентства с просьбой показать жилье. Однако мошенники постоянно переносили даты под разными предлогами. Как только недовольные клиенты начали требовать возврата денег за неоказание услуг, им отказали, указав на закончившийся срок договора.

В домах подозреваемых прошли обыски. У них изъяли компьютеры, оргтехнику, договоры и другие документы. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Двоих членов преступной группы отправили в изолятор, остальных - отпустили под подписку о невыезде.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности злоумышленников, а также выявление их возможных соучастников», - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Накануне художник Игорь Лемешев снова чуть не попался на уловку мошенников. Ему позвонил некий Давид якобы из «правовых органов» и пообещал вернуть часть украденных ранее денег по «президентской программе».