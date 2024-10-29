Айтишник из Москвы получил более 13 лет за госизмену

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«Решением суда он приговорен к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей», - отметили в пресс-службе.

Мужчина незаконно владел информацией, которая относится к государственной тайне, и намеревался передать ее агенту американской разведки. Для этого он установил контакт с представителями Центрального разведывательного управления США.

В октябре 2022 года злоумышленника задержали при попытке передать секретные материалы.

Ранее житель Керчи получил 13 лет за госизмену. Он передавал украинским спецслужбам информацию о системах ПВО в Крыму.