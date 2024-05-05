05 мая 2024, 17:57

Автомойщики в Москве угнали машину клиентки и уехали таксовать

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В восточном округе Москвы двое работников автомойки украли машину клиентки. Подозреваемых уже задержала полиция, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что поздним вечером москвичка оставила автомобиль Hyundai Elantra стоимостью более 1,5 миллиона рублей на автомойке, расположенной на Оленьем Валу. Двое работников забрали все свои вещи, взяли в тайне от клиентки ключи и уехали на ее машине в неизвестном направлении.

С утра женщина пришла за иномаркой на автомойку, но увидела, что машину украли. Проверив мобильное приложение, которое отслеживает движение автомобиля, она выяснила, что кто-то всю ночь катался на иномарке.

Женщина заявила в полицию. Вскоре автомобиль нашли, в нем же обнаружили спящих автомойщиков. Как оказалось, они повредили машину, сняли с нее госномера, а на крышу установили магнитный знак такси. В итоге подозреваемым предъявили обвинение в краже и отправили их в изолятор.

На днях в Екатеринбурге 16-летнего подростка заподозрили в угоне отечественной легковушки. Водителя на украденной машине задержали автоинспекторы, когда тот попытался скрыться от них.

Кражи Машины Москва
07 мая 2024, 06:33
Американского военного во Владивостоке арестовали на два месяца
РИА «Новости»
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Во Владивостоке арестовали американского солдата Гордона Блэка по делу о краже денег у местной жительницы. Он проведет в заключении не менее двух месяцев, сообщили РИА «Новости» в Приморском краевом суде.

«Первомайский районный суд во Владивостоке арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля по статье [158 УК России] „Кража“», - сказала пресс-секретарь суда Елена Оленева.

США Уголовное дело Суд Ограбления Приморье Аресты
07 мая 2024, 01:58
«Избивал и душил». Задержанный в РФ за кражу солдат США издевался над жертвой
Freepik
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Задержанный в России американский военнослужащий, подозреваемый в краже у женщины, избивал ее. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«Познакомился с женщиной в Сети, приехал, жил с ней какое-то время. Потом начал избивать, душить. В итоге украл у нее 200 тысяч рублей и алкоголь», - рассказал собеседник журналистов.

После кражи американского сержанта задержала полиция.

Ранее российские власти сообщили США о задержании американского солдата во Владивостоке. Официального комментария по этому происшествию от Пентагона не поступило. Представитель военного ведомства США только отметила, что Госдеп оказывает задержанному американцу консульскую помощь.

До этого еще один гражданин США успел совершить правонарушение в России. Он пробрался пьяным через разбитое окно в детскую библиотеку в Москве, где заснул в частично обнаженном виде. Пока его арестовали на 10 суток по административной статье, но уже решается вопрос о возбуждении уголовного дела за вандализм.

США Преступления Военные Кражи Полиция
06 мая 2024, 23:19
В Дагестане школьник пытался зарезать полицейского в машине
РИА «Новости»
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Школьник с ножом напал на сотрудников полиции в селе Сергокала Сергокалинского района Дагестана 6 мая. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД. Видео предоставил источник 360.ru.

«Молодой человек 2007 года рождения нанес ножевые ранения сотруднику патрульно-постовой службы ОМВД России по Сергокалинскому району», - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что в служебной машине подросток сидел рядом с водителем. Неожиданно он повернулся и нанес удар ножом, предположительно, в область шеи полицейскому, а потом несколько раз ударил его со спины. Сотрудник попытался его удержать и скрутить.

Полицейский получил телесные повреждения, его доставили в Центральную районную больницу, где оказали медицинскую помощь и отпустили.

Подростка задержали. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточнила пресс-служба.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали девушку-курьера сети доставки еды, которая порезала пенсионерка лицо в автобусе.

Дагестан Школьники Поножовщины Машины Полиция
06 мая 2024, 19:15
«Написал, что нас перережет». В Мытищах подросток угрожал убить семью одноклассницы
Unsplash
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Девятиклассник из Мытищ угрожал зарезать семью девочки, которая отказалась с ним встречаться. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело. Подробности конфликта в беседе с 360.ru рассказал мать школьницы.

Данные СК В подмосковном ГСУ СК возбудили уголовное дело после случившегося, отметили в Информационном центре Следственного комитета.

«В соцсети сообщается, что в городе Мытищи Московской области подросток, являющийся выходцем из Таджикистана, преследует несовершеннолетнюю одноклассницу, угрожает ее семье физической расправой», - уточнили в ведомстве.

В СК добавили, что в соцсетях молодой человек публиковал фотографии экстремистского характера.

Глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад по ходу расследования, а по завершении - о его результатах. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Почему произошел конфликт Женщина воспитывает сына и дочь. Около месяца назад один из одноклассников девочки начал проявлять к ней интерес и предлагал встречаться. Та ответила отказом, но парень продолжал попытки привлечь ее внимание и взаимности не добился.

В минувший четверг, 2 мая, молодого человека заметили пьяным на детской площадке. Когда мимо него проходила отказавшая ему девочка, подросток начал выкрикивать оскорбления в ее адрес, рассказала собеседника 360.ru.

«Она рассказала брату, тот захотел с ним переговорить 3 мая возле нашего дома, чтобы одноклассник объяснился. На встрече этот подросток начал проявлять агрессию, оскорблять, ругался матом, говорил, что брата это не касается», - пояснила мать ребят.

Помимо этого, заметила женщина, парень начал предлагать драться ее сыну, подступать к нему. Тот пояснил, что на кулаках отношения выяснять не будет. Но молодой человек не унимался, в итоге брату школьницы пришлось использовать перцовый баллончик.

Мать школьников обратилась в полицию. К ним приехала инспектор по делам несовершеннолетних, опросила всех троих, приняла заявление.

«Пока с этим разбирались, посмотрели его Telegram-канал, там заметили террористические наклонности, Бен Ладен*, подрыв башен-близнецов, свастики. Это у него все прорисовано и в дневнике, мы вчера видели очно. Нам в Следственном комитете показали это. Дочь опознала, что это его дневник», - обратила внимание собеседница 360.ru.

Подозрительное поведение По словам женщины, ранее этот мальчик выкрикивал угрозы в классе. Заявил, что якобы совершит теракт в метро, подчеркнула она. Но подростки, вероятно, решили, что это такая шутка, и тогда ничего не рассказали. Не придала значения происходящему и классный руководитель, хотя тоже это слышала, добавила мать учеников.

«Никакого внимания она этому не придала, огласки не было. Если бы было, мы бы, может быть, с родителями поговорили, пресекли эти действия. Но все промолчали. Решили, что шутка, как у подростков бывает. А вот классный руководитель не просигналила», - подчеркнула она.

Угрозы от подростка Вскоре после этого брат и сестра получили угрозы от агрессивного подростка. По словам матери, прислать их он решил через общую подругу.

Дети СК РФ

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