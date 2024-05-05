Автомойщики в Москве угнали машину клиентки и уехали таксовать

В ведомстве уточнили, что поздним вечером москвичка оставила автомобиль Hyundai Elantra стоимостью более 1,5 миллиона рублей на автомойке, расположенной на Оленьем Валу. Двое работников забрали все свои вещи, взяли в тайне от клиентки ключи и уехали на ее машине в неизвестном направлении.

С утра женщина пришла за иномаркой на автомойку, но увидела, что машину украли. Проверив мобильное приложение, которое отслеживает движение автомобиля, она выяснила, что кто-то всю ночь катался на иномарке.

Женщина заявила в полицию. Вскоре автомобиль нашли, в нем же обнаружили спящих автомойщиков. Как оказалось, они повредили машину, сняли с нее госномера, а на крышу установили магнитный знак такси. В итоге подозреваемым предъявили обвинение в краже и отправили их в изолятор.

На днях в Екатеринбурге 16-летнего подростка заподозрили в угоне отечественной легковушки. Водителя на украденной машине задержали автоинспекторы, когда тот попытался скрыться от них.