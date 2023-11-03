Арсению Яценюку в России предъявили заочное обвинение

«Они участвовали в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны», - сообщила пресс-служба.

С 2014 по 2016 годы, по версии следствия, от действий украинских бойцов получили ранения или погибли 1382 человека. Арсению Яценюку, Сергею Пашинскому и Андрею Дещице предъявили заочное обвинение.

Расследование уголовных дел о преступлениях киевского режима обсудили на совещании с участием председателя СКР Александра Бастрыкина в Луганске. Следователи задокументировали случаи жестокого обращения с жителями Мариуполя весной 2022 года. Почти 50 иностранцам предъявили обвинения в наемничестве и зафиксировали факты поставок тяжелой техники и вооружений на Украину от западных стран.

На бывшего командующего сухопутными войсками ВСУ Сергея Попко возложили ответственность за обстрелы мирных жителей Донбасса с 2016 по 2019 годы. Ему тоже предъявили заочное обвинение.