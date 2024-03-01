Аргентина выдала России обвиняемую в хищении крупной суммы

«Сегодня в аэропорту Буэнос-Айреса представители правоохранительных органов Аргентинской Республики передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Людмилу Авдюхину. Россиянка находилась в международном розыске по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере», - объяснила она.

По данным следствия, фигурантка в 2022 году работала на должности руководителя риелторского агентства в Барнауле. Злоумышленница принимала на хранение у тех, кто покупал недвижимость, крупные суммы, которые потом передавала продавцам. Кроме того, аферистка получала деньги клиентов фирмы, предлагая им якобы инвестировать в покупку недвижимости. На самом деле деньги она просто присваивала себе.

По итогу женщине удалось украсть свыше 150 миллионов рублей и уехать за границу. Оперативники возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». В 2023 году следователи смогли установить, что мошенница находилась в Аргентине, где ее и задержали.

Ранее полиция задержала мошенника , похитившего 162 миллиона рублей.