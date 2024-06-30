Арестованным в Дагестане братьям Омаровым разрешили получить вещи от родственников

Следователи раскрыли убийство 11-летнего ребенка в Приморском крае. Речь идет о расправе, случившейся более 30 лет назад, сообщил Telegram-канал СК Приморья.

«Следователями СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве 11-летнего мальчика в селе Хороль», - отметили в ведомстве.

По данным следователей, в октябре 1993 года злоумышленник в лесу поссорился со знакомым мальчиком и задушил его. На момент произошедшего подозреваемому было 18 лет, он работал сторожем в совхозе.

Обвиняемого проверили на психические отклонения, согласно результатам экспертизы, на момент совершения преступления он осознавал свои действия.

Сейчас уголовное дело направили для рассмотрения по существу. За преступление мужчине грозит от восьми до 15 лет заключения.

Ранее следователи задержали подозреваемого в убийстве беременной женщины, совершенном более 20 лет назад в Красноярске. Против него возбудили уголовное дело. По данным правоохранителей, в октябре 2003 года в торговом павильоне нашли задушенную женщину. Следователи установили, что к этому причастен 44-летний местный житель. Он признался в содеянном и отметил, что поссорился с жертвой, после чего задушил ее.