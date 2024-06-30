30 июня 2024, 16:29

Арестованным в Дагестане братьям Омаровым разрешили получить вещи от родственников

РИА «Новости»
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Супруги братьев Омаровых, арестованных по обвинению в совершении терактов в Махачкале и Дербенте, передали мужьям личные вещи и еду. Об этом РИА «Новости» рассказала родственница обвиняемых.

Она отметила, что им разрешили передать одежду и продукты.

«Они передали, и продолжаем ждать», - добавила женщина.

Верховный суд республики Дагестан сообщил, что группу боевиков, совершивших теракты 23 июня, организовал сын экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Его шестерых сыновей арестовали по статье за мелкое хулиганство, они получили от двух до 13 суток пребывания под стражей.

Боевики устроили теракт в православный праздник Святой Троицы. По данным Telegram-канала Baza , план нападения готовил Магомед Закаригаев - брат одного из ликвидированных террористов Али Закаригаева.

Дагестан Терроризм Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
30 июня 2024, 05:56
Следователи в Приморье раскрыли убийство мальчика, произошедшее более 30 лет назад
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Следователи раскрыли убийство 11-летнего ребенка в Приморском крае. Речь идет о расправе, случившейся более 30 лет назад, сообщил Telegram-канал СК Приморья.

«Следователями СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве 11-летнего мальчика в селе Хороль», - отметили в ведомстве.

По данным следователей, в октябре 1993 года злоумышленник в лесу поссорился со знакомым мальчиком и задушил его. На момент произошедшего подозреваемому было 18 лет, он работал сторожем в совхозе.

Обвиняемого проверили на психические отклонения, согласно результатам экспертизы, на момент совершения преступления он осознавал свои действия.

Сейчас уголовное дело направили для рассмотрения по существу. За преступление мужчине грозит от восьми до 15 лет заключения.

Ранее следователи задержали подозреваемого в убийстве беременной женщины, совершенном более 20 лет назад в Красноярске. Против него возбудили уголовное дело. По данным правоохранителей, в октябре 2003 года в торговом павильоне нашли задушенную женщину. Следователи установили, что к этому причастен 44-летний местный житель. Он признался в содеянном и отметил, что поссорился с жертвой, после чего задушил ее.

Убийства Дети Приморье Следственный комитет России
30 июня 2024, 03:51
Мужчина в Оренбурге чуть не зарезал подростка за неработающую видеокарту
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Глава СКР Александр Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело после избиения и ранения ножом оренбургского подростка. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«Председатель Следственного комитета России Бастрыкин Александр Иванович поручил руководителю СУ СК России по Оренбургской области <…> возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах», - сказано в публикации управления.

По данным Shot , подросток работает компьютерным мастером в Оренбурге. На него напал бывший клиент из-за неработающей видеокарты. Он ворвался к нему в квартиру и обвинил, что тот якобы обманывает людей. Потом злоумышленник начал бить юношу и пырнул его ножом.

По словам парня, когда бывший покупатель закончил издевательства, то переоделся в чистую одежду. Подросток вызвал себе скорую, врачи оказали ему необходимую помощь.

Ранее мужчина избил школьников в Салавате. Мотивом этого стало то, что дети не угостили нападавшего электронной сигаретой.

Дети Мужчины Поножовщины
29 июня 2024, 22:45
Стало известно, кто одними из первых вступил в бой с террористами в Дагестане
РИА «Новости»
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Около двадцати полицейских из Тюмени, которые несли службу по обеспечению правопорядка в Махачкале, одними из первых вступили в бой с террористами 23 июня. Об этом сообщил портал 72.ru.

«Одними из первых на место прибыли тюменцы», - отметили авторы сообщения.

По их словам, представителей правоохранительных органов из Тюмени отправили в командировку для несения службы в составе временной оперативной группы.

«Мы находились на дежурстве, когда по рации поступило сообщение о стрельбе <…> Когда прибыли, сразу попали под обстрел и вступили в бой», - рассказал один из полицейских.

Ранее стало известно, что теракты в Дагестане организовал сын экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова Осман.

Дагестан Терроризм Полиция Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
29 июня 2024, 20:29
Стало известно, почему террористы в Дагестане устроили атаку в день Святой Троицы
РИА «Новости»
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Боевики устроили теракты в Дербенте и Махачкале в православный праздник Святой Троицы, надеясь, что в храмах будет много людей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По словам Магомеда Закаригаева, одного из подозреваемых в совершении преступления, организатором теракта был Осман Омаров.

Сам Закаригаев, по данным следственных органов, занимался разведкой местности и готовил план нападения.

Ранее пресс-служба Верховного суда Дагестана сообщила, что группу боевиков создал сын экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Шестерых сыновей Магомеда Омарова арестовали по статье за мелкое хулиганство.

Дагестан Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале

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