05 января 2025, 15:06

Арестованных за подготовку теракта в Екатеринбурге подростков проверят психиатры

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В Екатеринбурге арестовали подростков, готовивших террористический акт с самодельным взрывным устройством. Им проведут психиатрическую экспертизу, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Четырех несовершеннолетних подозреваемых, которые собирались устроить взрыв в центре города, задержали накануне сотрудники Федеральной службы безопасности. Двум из них 5 января предъявили обвинение еще в одном преступлении - теракте, совершенном группой лиц по предварительном сговору.

По версии следствия, в ночь на 22 декабря 2024 года подростки подожгли служебный автомобиль, принадлежащий Главному управлению МВД по Свердловской области. Целью преступления были устрашение населения и дестабилизация органов власти. Оба уголовных дела объединили в одно производство.

«С учетом установленных обстоятельств в ходе расследования планируется провести в отношении обвиняемых судебную психиатрическую экспертизу», - рассказали в СК России.

Ранее стало известно, что задержанным на момент совершения преступлений было 16-17 лет. Они разделяли идеи запрещенной на территории страны террористической организации.

Уголовное дело Преступления Взрывы Екатеринбург Свердловская область Следственный комитет России
05 января 2025, 13:40
Поджигателями электропоездов в Лобне и Дмитрове оказались два юноши
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За поджог электропоездов в Лобне и Дмитрове правоохранители задержали двух юношей — жителей Подмосковья 2004 и 2001 годов рождения. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его информации, подозреваемые устроили диверсии в Лобне и Дмитрове по заданию кураторов.

«За поджоги им пообещали более 150 тысяч рублей, однако никаких денег они не получили», - отметил собеседник 360.ru.

Суд постановил отправить фигурантов уголовного дела в СИЗО на два месяца.

Пресс-служба управления на транспорте МВД по ЦФО сообщила, что кураторы связались с преступниками с помощью мессенджера. Злоумышленники сначала подожгли поезд в Лобне, но пожар не разгорелся, поэтому они совершили вторую попытку диверсии, уже в Дмитрове.

Из-за действий диверсантов полностью выгорела кабина машиниста, электричку пришлось снять с эксплуатации. В результате поджогов никто не пострадал.

Суд Лобня Преступления Дмитров
05 января 2025, 11:38
Влез через окно в ванной. В деревне под Петербургом домушник украл миллион рублей
РИА «Новости»
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В деревне Старая Пустошь в Ленинградской области вор пробрался в дом через окно в ванной комнате. Об этом каналу РЕН ТВ сообщили в правоохранительных органах.

Злоумышленник проник в жилище, принадлежащее бизнесмену, вечером 4 января. Он отжал пластиковую раму окна в ванной на первом этаже.

Преступник похитил деньги и ювелирные украшения, которые хозяева хранили в тумбочке в спальне. Общая сумма ущерба составила миллион рублей. Полиция начала расследование и поиск домушника.

Ранее сиделка в Москве обокрала 100-летнего пенсионера: 35-летняя злоумышленница сговорилась со знакомым и вместе они похитили у старика коллекцию монет и военные награды.

Родственники пострадавшего обратились в правоохранительные органы. Сиделку нашли и арестовали. Против нее завели уголовное дело. Теперь преступницу ждет тюрьма.

Кражи
05 января 2025, 03:58
Люди в белом и труп в трусах. Похоронщик рассказал треш-истории из своей работы
Freepik
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Десятки человек погибают ежедневно в разных регионах России. Некоторые истории гибели вызывают удивление даже у сотрудников похоронной службы. Один из похоронщиков из Екатеринбурга поделился жуткими подробностями с Ura.ru.

По его словам, в 2023 году в лесу на Сибирском тракте за полгода обнаружили трупы четырех людей без следов криминала. Родственников погибших не нашли. Тела похоронили. Позже появились слухи, что прохожий остановился на 10-м километре тракта по нужде и увидел большое пламя. В глубине леса он якобы заметил людей в белом, которые проводили ритуал. Так появилась версия, что там людей приносили в жертву.

Другая история произошла на Сортировке, где на заборе нашли тело мужчины в трусах. Жильцы дома заявили, что это был не местный. Сначала появилась версия, что умерший убегал от мужа своей любовницы. Но следователи выяснили, что мужчину жестоко избили. А потом, чтобы выдать все за суицид, его повесили на забор.

Житель Таганрога ранее похоронил чужую женщину, приняв ее за свою жену. После этого супруге пришлось аннулировать запись о своей смерти.

Мужчины Екатеринбург Свердловская область
04 января 2025, 22:23
Труп постояльца несколько дней пролежал в интернате в Якутске
РИА «Новости»
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Постоялец дома-интерната в Якутске закрылся в комнате и умер. Сотрудники обнаружили его тело лишь спустя несколько дней. Пресс-служба Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) сообщила о проведении проверки.

«По факту случившегося незамедлительно начата служебная проверка всех обстоятельств. С учетом результатов судебно-медицинской экспертизы и итогов проверки будут приняты меры», - сообщили представители министерства.

Информация о том, что в республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов имени Решетникова на улице Якутской, 8 умер мужчина, появилась в соцсетях.

«Московский комсомолец-Якутия» сообщил, что он закрылся в своей комнате 31 декабря. Сотрудники вскрыли дверь 3 января и нашли постояльца мертвым.

Трагический случай произошел в психоневрологическом интернате в Волгоградской области. Два несовершеннолетних воспитанника умерли от инфекции.

Постоялец дома-интерната в Якутске закрылся в комнате и умер. Сотрудники обнаружили его тело лишь спустя несколько дней.

Пресс-служба Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) сообщила о проведении проверки.

Уголовное дело Якутия Преступления

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