Арестованных за подготовку теракта в Екатеринбурге подростков проверят психиатры

Читайте нас в:

Четырех несовершеннолетних подозреваемых, которые собирались устроить взрыв в центре города, задержали накануне сотрудники Федеральной службы безопасности. Двум из них 5 января предъявили обвинение еще в одном преступлении - теракте, совершенном группой лиц по предварительном сговору.

По версии следствия, в ночь на 22 декабря 2024 года подростки подожгли служебный автомобиль, принадлежащий Главному управлению МВД по Свердловской области. Целью преступления были устрашение населения и дестабилизация органов власти. Оба уголовных дела объединили в одно производство.

«С учетом установленных обстоятельств в ходе расследования планируется провести в отношении обвиняемых судебную психиатрическую экспертизу», - рассказали в СК России.

Ранее стало известно, что задержанным на момент совершения преступлений было 16-17 лет. Они разделяли идеи запрещенной на территории страны террористической организации.