27 мая 2024, 06:15

Арестованного в Приморье американского военного обвинили в краже 10 тыс. рублей

РИА «Новости»
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Уголовное дело в отношении американца Гордона Блэка передали в Первомайский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Его обвинили в краже и угрозе убийством, сообщила прокуратура Приморья.

Надзорный орган утвердил обвинительное заключение в отношении подозреваемого, которого задержали во владивостокской гостинице и заключили под стражу. Уголовное дело возбудили по статьям 119 УК России «Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы» и 158 УК России «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

По версии следствия, американец 1989 года рождения с апреля жил со знакомой в квартире на улице Сахалинской. В мае во время ссоры он схватил девушку за горло, а потом украл из ее кошелька 10 тысяч рублей и скрылся.

Мужчина являлся военным и приехал во Владивосток из Южной Кореи.

Госдеп США сообщил, что ему окажут консульскую помощь.

США Уголовное дело Суд Прокуратура РФ Приморье Кражи Владивосток
27 мая 2024, 02:41
В Сыктывкаре мужчина убил ножом сотрудницу службы доставки
РИА «Новости»
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Злоумышленник напал с ножом на сотрудницу службы доставки в Сыктывкаре, женщина погибла. Об этом сообщило следственное управление по республике Коми в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, нападение произошло в пятницу, 24 мая, в помещении службы доставки на Тентюковской улице города.

«Мужчина нанес 31-летней работнице организации несколько ударов ножом в область шеи, головы и грудной клетки», - уточнили в следственном управлении.

Пострадавшую госпитализировали, но на следующий день она скончалась от полученных ран.

Ранее в Самаре произошло жестокое убийство 17-летней девушки. По версии следствия, 19-летний житель города напал на свою жертву и нанес ей не менее 60 ножевых ранений. Полицейские задержали нападавшего. Он дал признательные показания, заявив, что действовал в состоянии аффекта.

Убийства Женщины Мужчины Поножовщины
26 мая 2024, 23:54
Убийством девушки в Самаре заинтересовались в центральном главке СК
РИА «Новости»
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Жестокое убийство 17-летней девушки, на теле которой криминалисты насчитали не менее 60 ножевых ранений, всколыхнуло не только Самару, где произошло страшное преступление. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил региональному главку представить доклад о ходе расследования. Об этом сообщила пресс-служба центрального главка.

Следователи уже задержали подозреваемого по делу об убийстве с особой жестокостью. Им оказался 19-летний житель города.

По версии ведомства, в ночь на субботу, 25 мая, молодой человек в доме своего брата напал на 17-летнюю девушку и много раз ударил ее ножом.

В местных пабликах и Telegram-каналах появилась запись предварительного допроса юноши. Он признался, что действовал в состоянии аффекта. Но особое внимание у многих вызвала его татуировка в виде пентаграммы на лбу. Свою причастность к субкультурам молодой человек полностью отрицал.

По данным СМИ, в Самару к брату подозреваемый приехал из Тольятти. Сейчас молодой человек находится в следственном изоляторе. Суд изберет ему меру пресечения в ближайший понедельник, 27 мая.

Убийства Суд Преступления Следственный комитет России
26 мая 2024, 19:56
Труп одного из пропавших в марте мальчиков нашли в Уфе на берегу реки Белой
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Одного из пропавших в Уфе мальчиков обнаружили мертвым. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

На место прибыли следователи, криминалисты и сотрудники полиции. Сейчас личность мальчика устанавливают, точную причину смерти ребенка выяснят в рамках судебных экспертиз.

В СУ СК напомнили, что два подростка 13 и 14 лет пропали в Уфе 30 марта. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Известно, что днем мальчики ушли из дома, направившись в лесной массив близ детского лагеря «Чайка» на улице Шафиева, после чего перестали выходить на связь.

Поиски родителей ни к чему не привели, тогда они обратились к правоохранителям. При поиске тогда смогли найти рюкзаки несовершеннолетних в лесу близ реки Белой.

Тело нашли на берегу реки Белой в районе парка Победы 26 мая. Погибшего обнаружили сотрудники экстренных служб при проведении поисковых мероприятий, уточнили в пресс-службе.

Дети Уфа СК РФ
26 мая 2024, 10:46
Наркокурьера с примотанным к телу свертком мефедрона поймали на вокзале в Москве
РИА «Новости»
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На Белорусском вокзале в Москве задержали наркокурьера со свертком мефедрона общим весом более килограмма. Об этом сообщило «МВД Медиа».

Злоумышленника остановили сотрудники транспортной полиции. По внешним признакам мужчина был в состоянии опьянения, пояснили в ведомстве.

При проверке документов у него уточнили про наличие запрещенных веществ. После утвердительного ответа мужчину доставили в дежурную часть.

При личном досмотре у него под одеждой обнаружили сверток с неизвестным веществом, примотанный к телу скотчем. Экспертиза показала, что в свертке был мефедрон общим весом свыше килограмма.

Задержанный - 25-летний безработный житель Смоленской области. Против него возбудили дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. Сейчас он находится под стражей.

Наркотики Полиция

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