Арестованного сенатора Савельева проверят на вменяемость

Имеющий государственные награды ветеран боевых действий Юрий Нефедов стал вторым обвиняемым по делу сенатора Дмитрия Савельева о заказном убийстве московского бизнесмена. Об этом со ссылкой на материалы уголовного дела сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, Замоскворецкий суд Москвы арестовал Нефедова еще 21 марта 2024 года, то есть почти за пять месяцев до предъявления обвинения и заключения под стражу Савельева.

Про второго фигуранта известно, что он является участником боевых действий в Афганистане и имеет множественные награды за службу.

Арестованный сенатор Савельев также служил в Афганистане и имеет медали «За отвагу», которые ему вручили в 1988 и 1989 году.

По данным Следственного комитета, в августе 2023 года Савельев поручил своим знакомым найти для него киллера для убийства московского бизнесмена из-за личной неприязни.

Когда об этом узнали правоохранители, то инсценировали ликвидацию предпринимателя и представили сенатору доказательства. В результате Савельев передал оплату «услуги» через посредника.

По данным СМИ , так как ненавидимый Савельевым предприниматель находился в местах заключения по приговору суда, то для выполнения задания посредник нанял бывшего сотрудника ФСИН.

Выполнять заказ даже за большие деньги бывший сотрудник службы не хотел и сообщил о планах сенатора в ФСБ. Силовики задержали и несостоявшегося киллера, и посредника в момент передачи денег. Не исключено, что Нефедов, о котором идет речь выполнял поручение Савельева.