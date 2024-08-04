04 августа 2024, 01:51

Арестованного сенатора Савельева проверят на вменяемость

РИА «Новости»
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Сенатора Дмитрия Савельева решили проверить на вменяемость. Об этом РИА «Новости» сообщил информированный источник.

«Савельеву будет назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза для проверки вменяемости», - рассказал собеседник агентства.

Это процедура поможет также выяснить мотивы его действий.

Сенатора обвиняют в приготовлении к организации убийства бывшего бизнес-компаньона. По делу проходят еще два фигуранта - Юрий Нефедов и его родственник по фамилии Дюков.

О первом известно, что он является ветераном боевых действий в Афганистане, ранее судим не был, имеет проблемы со здоровьем.

Савельеву грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее физиогномист Наталья Ковалева рассказала, что Савельев пытался скрыть стресс и напряжение под маской невозмутимости в момент ареста, но его выдали мимика и положение тела. У сенатора дергался глаз, были поджаты губы, а тело напоминало натянутую струну.

Совет Федерации РФ Уголовное дело Суд Психология
04 августа 2024, 00:06
Раскрыта личность второго обвиняемого по делу сенатора Савельева
РИА «Новости»
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Имеющий государственные награды ветеран боевых действий Юрий Нефедов стал вторым обвиняемым по делу сенатора Дмитрия Савельева о заказном убийстве московского бизнесмена. Об этом со ссылкой на материалы уголовного дела сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, Замоскворецкий суд Москвы арестовал Нефедова еще 21 марта 2024 года, то есть почти за пять месяцев до предъявления обвинения и заключения под стражу Савельева.

Про второго фигуранта известно, что он является участником боевых действий в Афганистане и имеет множественные награды за службу.

Арестованный сенатор Савельев также служил в Афганистане и имеет медали «За отвагу», которые ему вручили в 1988 и 1989 году.

По данным Следственного комитета, в августе 2023 года Савельев поручил своим знакомым найти для него киллера для убийства московского бизнесмена из-за личной неприязни.

Когда об этом узнали правоохранители, то инсценировали ликвидацию предпринимателя и представили сенатору доказательства. В результате Савельев передал оплату «услуги» через посредника.

По данным СМИ , так как ненавидимый Савельевым предприниматель находился в местах заключения по приговору суда, то для выполнения задания посредник нанял бывшего сотрудника ФСИН.

Выполнять заказ даже за большие деньги бывший сотрудник службы не хотел и сообщил о планах сенатора в ФСБ. Силовики задержали и несостоявшегося киллера, и посредника в момент передачи денег. Не исключено, что Нефедов, о котором идет речь выполнял поручение Савельева.

Совет Федерации РФ Афганистан Уголовное дело Убийства Суд Награды Ветераны Деньги
03 августа 2024, 21:54
Суд пересмотрит приговор по делу Фургала
РИА «Новости»
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Первый кассационный суд в Саратове пересмотрит приговор по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 23 августа. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат одного из фигурантов дела Андрея Палея Артем Сарбашев.

В феврале 2023 года Люберецкий суд Подмосковья приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима за организацию двух убийств и одного покушения.

Вместе с ним по делу проходили еще три фигуранта: бывший помощник экс-губернатора Андрей Карепов, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей и экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, получившие от 9,5 до 21 года заключения.

«Мы намерены оспорить приговор Люблинского городского суда. Судебный процесс был проведен несправедливо в нарушении самой процедуры суда с участием присяжных заседателей», - заявил защитник.

Фигуранты будут участвовать в заседании по видеоконференции.

При этом Бабушкинский суд Москвы уже рассматривает второе уголовное дело в отношении экс-губернатора о хищении активов «МСП Банка» в составе организованной группы. Сам Фургал вину не признает.

Ранее Росфинмониторинг внес движение «Я/мы Сергей Фургал»* в реестр экстремистских.

*Движение «Я/МЫ Сергей Фургал» признано экстремистским и запрещено в России.

Уголовное дело Суд Приговоры Дело Сергея Фургала
03 августа 2024, 20:11
Нападением на боксера Двали в Крыму заинтересовались следователи
РИА «Новости»
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Уголовное дело о хулиганстве завели следователи после драки в Феодосии, в которой чемпион России по боксу Дмитрий Двали и его знакомый получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба крымского главка СК.

В ведомстве уточнили, что о конфликте с участием спортсмена узнали из социальных сетей и Telegram-каналов.

«Выявлена информация о конфликте группы лиц на территории Феодосии, в результате которого молодому человеку, чемпиону России по боксу, и его товарищу причинены телесные повреждения различной степени тяжести», - заявили в пресс-службе.

Руководитель республиканского главка потребовал от следователей возбудить уголовное дело о хулиганстве и приступить к расследованиям, а также допросить двух задержанных местных жителей, принимавших участие в драке.

О драке с участием Дмитрия Двали сообщил телеграм-канал Shot. По данным авторов, приехавший в Феодосию спортсмен стал свидетелем избиения толпой подростка. Боксер встал на защиту юноши и злоумышленники переключили внимание на него. В ходе драки спортсмену выбили глаз, а его помощнику сломали руку.

По данным прокуратуры Крыма, в нападении на чемпиона России приняли участие не менее восьми человек. В ведомстве заявили, что правоохранители задержали двух участников конфликта. Оба они оказались жителями Феодосии.

Драки Спортсмены Уголовное дело Крым Следственный комитет России
03 августа 2024, 17:11
Ставший тюрьмой для пациентов рехаб разогнали в Подмосковье
РИА «Новости»
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Уголовное дело о незаконном лишении свободы пациентов реабилитационного центра завели в Московской области. В пресс-службе регионального главка СК уточнили, что обвинение предъявили двум сотрудником организации, которые силой удерживали пациентов с наркотической и алкогольной зависимостью.

В ведомстве добавил, что речь идет о реабилитационном центре «Вектор жизни» в городском округе Мытищи.

Следователи установили, что с мая прошлого года в заведении находились пациенты с различными видами зависимостей. Сотрудники рехаба избивали постояльцев, лишали их еды и силой удерживали в помещении.

Заявление в полицию написал один из сбежавших из реабилитационного центра. Прибывшие на место правоохранители пресекли противоправную деятельность организации. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы двух и более человек группой лиц по предварительному сговору.

По данным Telegram-канала Shot , заложниками мытищинского рехаба стали более 30 человек, среди которых оказалась девочка-подросток. Стоимость содержания в реабилитационном центре составляла 100 тысяч рублей в месяц.

По словам пациентов, за эти деньги их запирали в комнатах без воды и еды, не давали спать сутками, избивали и морально издевались. При этом сотрудники рехаба не давали отказавшимся от лечения пациентам уйти и продолжали брать деньги с их родных и близких.

В начале мая подобный реабилитационный центр закрыли в Пятигорске. По данным ставропольского главка СК, пациенты жаловались на регулярные избиения. Кроме того в заведении от сердечной недостаточности умер один из постояльцев. Против сотрудников и организаторов рехаба завели уголовное дело об истязании и гибели пациента.

Уголовное дело о незаконном лишении свободы пациентов реабилитационного центра завели в Московской области.

В пресс-службе регионального главка СК уточнили, что обвинение предъявили двум сотрудником организации, которые силой удерживали пациентов с наркотической и алкогольной зависимостью.

Наркотики Уголовное дело Алкоголь Избиения Следственный комитет России

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