Арестованного по делу о растрате экс-мэра Кизилюрта вывезли из СИЗО в больницу

По данным журналистов издания, обвиняемый Магомедов пройдет лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Под стражей он находится с 4 октября прошлого года. Меру пресечения выбрал Басманный суд Москвы. Бывшего чиновника обвинили в крупной растрате бюджетных денег.

По данным «Коммерсанта» , речь идет о хищении десятков миллионов рублей, которые республиканское Министерство спорта получало на проведение мероприятий. Также следователи пообещали проверить Магомедова на причастность к получению взяток и хищениям, а также на связь с криминальными авторитетами.

Обвиняемого в растрате в особо крупном размере бывшего министра спорта Дагестана и экс-мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова увезли из московского следственного изолятора «Матросская тишина» в больницу. По данным «Московского комсомольца» , бывшего чиновника нашли в камере с кровоточащими ранами, свойственными для попыток суицида.