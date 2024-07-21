21 июля 2024, 16:45

Арестованного по делу о растрате экс-мэра Кизилюрта вывезли из СИЗО в больницу

РИА «Новости»
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Обвиняемого в растрате в особо крупном размере бывшего министра спорта Дагестана и экс-мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова увезли из московского следственного изолятора «Матросская тишина» в больницу. По данным «Московского комсомольца», бывшего чиновника нашли в камере с кровоточащими ранами, свойственными для попыток суицида.

По данным журналистов издания, обвиняемый Магомедов пройдет лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Под стражей он находится с 4 октября прошлого года. Меру пресечения выбрал Басманный суд Москвы. Бывшего чиновника обвинили в крупной растрате бюджетных денег.

По данным «Коммерсанта» , речь идет о хищении десятков миллионов рублей, которые республиканское Министерство спорта получало на проведение мероприятий. Также следователи пообещали проверить Магомедова на причастность к получению взяток и хищениям, а также на связь с криминальными авторитетами.

Обвиняемого в растрате в особо крупном размере бывшего министра спорта Дагестана и экс-мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова увезли из московского следственного изолятора «Матросская тишина» в больницу. По данным «Московского комсомольца» , бывшего чиновника нашли в камере с кровоточащими ранами, свойственными для попыток суицида.

Дагестан Больницы СИЗО Москва
21 июля 2024, 14:59
В Москве будут судить грабителя, пытавшегося украсть из машины 46 млн рублей
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Мужчина, пытавшийся похитить 46 миллионов рублей из припаркованной иномарки в Москве, предстанет перед судом. Видеозапись момента преступления опубликовали в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Фигуранту дела предъявили обвинение в покушении на грабеж в особо крупном размере. Сейчас он находится под стражей.

Преступление произошло в марте на Малой Пироговской улице. Злоумышленник воспользовался тем, что водитель отошел от припаркованной машины, разбил стекло и вытащил сумму, в которой было 46 миллионов рублей. Остановил грабителя очевидец.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Суд Прокуратура РФ Москва
21 июля 2024, 09:35
Следствие проведет экспертизы со всеми пострадавшими при теракте в «Крокусе» после лечения
РИА «Новости»
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После завершения лечения всех пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» следствие проведет с ними судебно-медицинские экспертизы. Об этом со ссылкой на официальные судебные документы сообщило РИА «Новости».

«По уголовному делу необходимо провести судебно-медицинские экспертизы после окончания лечения потерпевших и получения всех медицинских документов, а также получить заключения по назначенным судебным экспертизам ранее», - указали в тексте постановления.

Всего СК опросил в качестве потерпевших порядка 1700 человек, в статусе свидетелей по делу проходят свыше 800. Правоохранители провели порядка 20 обысков, назначили около 650 различных судебных экспертиз, среди которых - дактилоскопические, инженерно-строительные, пожарно-технические, баллистические и судебно-медицинские.

Жертвами теракта в «Крокусе» стали 145 человек. Глава ФСБ Александр Бортников отмечал, что организатор теракта находится за границей.

Следственный комитет России Теракт в «Крокусе»
21 июля 2024, 08:39
Стали известны подробности вербовки подрывника железной дороги под Рязанью
РИА «Новости»
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Признавший вину в подрыве железной дороги в Рязанской области в 2023 году гражданин России и Италии Руслан Сидики полностью раскаялся в содеянном. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Фигурант признался, что он должен был получить от украинских кураторов 15 тысяч долларов за совершенное преступление.

При этом Сидики сам вышел на спецслужбы Украины в одном из запрещенных в России мессенджеров и добровольно был завербован.

«Ему пообещали выплатить 15 тысяч долларов США. Обещанных денег, как ни странно, он не получил», - отметили правоохранители.

Подрыв взрывного устройства произошел 11 ноября 2023 года на перегоне между станциям Блокпост и Рыбное в Рязанской области. В результате ЧП с путей сошли 19 вагонов грузового поезда.

Ранее оперативники ФСБ по подозрению в государственной измене задержали жителя Великого Новгорода.

СБУ Терроризм Россия
21 июля 2024, 00:17
Участника СВО убили в Дагестане из-за земельного спора
РИА «Новости»
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Участника специальной военной операции Бозигита Алибекова убили в Дагестане. Возможной причиной расправы стал земельный спор, сообщил Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, спор с родственниками у погибшего был связан со старым земельным участком. Частью территории в селе Агачаул хотели владеть несколько местных семей.

После возвращения со спецоперации Алибеков начал строительные работы на спорном участке. Неделю назад между враждующими семьями произошла перестрелка. В итоге, ранения получили несколько человек. Бозигит Алибеков погиб на месте.

Ранее в Армавире от рук местного жителя погиб боец СВО. Преступление произошло 14 июля около кафе на улице Ленина. В ходе конфликта подозреваемый ударил ножом в живот военнослужащего и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался. Накануне стало известно о задержании убийцы бойца спецоперации.

Дагестан Убийства Военные

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