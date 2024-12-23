Арестованного главу курской «Корпорации развития» отстранят от работы

«Нам предстоит серьезно проанализировать деятельность корпорации, понять, насколько созданный механизм был правильным, насколько он зависел от фактора личности, какова ситуация сегодня в связи с возбуждением уголовных дел и арестом ее руководителей», - подчеркнул Хинштейн.

Тут же он отметил, что эти меры не говорят о виновности Лукина, поскольку данное решение принять может исключительно суд.

В прокуратуре ранее заявили, что ущерб бюджету Курской области в результате мошеннических действий в ходе строительства фортификационных сооружений достиг более 800 миллионов рублей.