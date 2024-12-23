23 декабря 2024, 16:24

Арестованного главу курской «Корпорации развития» отстранят от работы

РИА «Новости»
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Генерального директора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина, которого арестовали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, отстранят от работы на время проведения расследования. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на врио губернатора региона Александра Хинштейна.

«Нам предстоит серьезно проанализировать деятельность корпорации, понять, насколько созданный механизм был правильным, насколько он зависел от фактора личности, какова ситуация сегодня в связи с возбуждением уголовных дел и арестом ее руководителей», - подчеркнул Хинштейн.

Тут же он отметил, что эти меры не говорят о виновности Лукина, поскольку данное решение принять может исключительно суд.

В прокуратуре ранее заявили, что ущерб бюджету Курской области в результате мошеннических действий в ходе строительства фортификационных сооружений достиг более 800 миллионов рублей.

Суд Коррупция Чиновники Аресты Курская область
23 декабря 2024, 15:52
Суд вынес приговоры еще 8 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы
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Усть-Лабинский районный суд огласил третий приговор в отношении участников массовых беспорядков в международном аэропорту Махачкалы. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

На скамье подсудимых оказались восемь обвиняемых - Адиль Абдуллаев, Будун Будунов, Гамзат Гамзатов, Магомед Ирбейнов, Гасан-Гусейн Магомедов, Магомед Омолаев, Мухомадрасул Шахбаев и Курбан Ибрагимов. Всех их признали виновными. Ибрагимова приговорили к восьми годам колонии общего режима, остальных - к семи.

Суд установил, что подсудимые в октябре прошлого года участвовали в массовых беспорядках на территории аэропорта. Причиной митинга стало прибытие из Тель-Авива самолета с находящимися на борту израильтянами.

Ранее вынесли приговор другим шестерым участникам массовых беспорядков в воздушной гавани. Они получили от 4,5 до восьми лет в колониях общего режима.

Суд Приговоры Международные отношения Самолеты Беспорядки Краснодарский край
23 декабря 2024, 12:20
Экс-полковник полиции признался в убийстве пропавшего 20 лет назад журналиста
РИА «Новости»
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Полковник полиции в отставке Михаил Смирнов сознался в убийстве журналиста «Фонтанки» и Агентства журналистских расследований (АЖУР) Максима Максимова, который без вести пропал в Санкт-Петербурге в июне 2004 года. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

Полковник полиции в отставке Михаил Смирнов сознался в убийстве журналиста «Фонтанки» и Агентства журналистских расследований (АЖУР) Максима Максимова, который без вести пропал в Санкт-Петербурге в июне 2004 года. Об этом сообщило издание « Фонтанка ».

Портал 78.ru писал, что 60-летнего экс-правоохранителя задержали еще в мае по подозрению в нескольких убийствах.

Полицейским в отставке якобы руководил криминальный авторитет Колесников, который сейчас живет за границей. По данным «Фонтанки», долгое время Смирнов отрицал свою вину, однако 18 декабря все же дал признательные показания в убийстве журналиста Максимова.

Михаил Смирнов рассказал сотрудникам полиции детали убийства и признался, что закопал его тело в Белоострове.

«Убивал вместе с Меликсетовым. Сначала оглушили ударом трубой по голове, потом на шнурке подвесили к шведской стенке и задушили», - гласила выдержка из протокола допроса бывшего полицейского, которую опубликовала «Фонтанка».

С 19 декабря оперативные, следственные и поисковые службы копают лесополосу, чтобы найти тело журналиста.

Ранее в Петербурге раскрыли убийство жителя Петергофа, совершенное 12 лет назад. Оказалось, что его убил 63-летний пенсионер, который ранее имел контакты с правоохранительными органами.

Убийства Преступления
23 декабря 2024, 11:41
Более 20 кг наркотиков спрятали в упаковки с кормом для котят в Чехове
Unsplash
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Водитель грузовика провез из Чехова в Тулу более 20 килограмм наркотиков в упаковке из-под корма для котят. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Запрещенные вещества находились в жестяных банках с этикеткой популярного корма для животных. Экспертиза показала, что порошок содержит мефедрон, общая масса наркотика составила 21 килограмм.

Получателя «корма для котят» задержали. На допросе мужчина признался, что планировал сбыть наркотики.

Ранее полиция задержала петербуржца, который собирался заниматься наркоторговлей. Он делал тайники с запрещенными веществами, но его поймали с поличным в Приморском районе.

При себе мужчина имел 2,5 грамма синтетического наркотика. До ареста преступник успел сделать четыре «закладки» в жилых домах на Богатырском и Коломяжском проспектах. Суд приговорил наркодилера к 11 годам тюрьмы.

Наркотики Чехов
23 декабря 2024, 09:39
Труп наркодельца обнаружили в цеху по изготовлению мефедрона под Тверью
Пресс-служба МВД
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Правоохранители накрыли нарколабораторию в Тверской области. Полицейские обнаружили там тело одного из наркодельцов, сообщила пресс-служба МВД.

Цех по изготовлению мефедрона выявили в деревне Неготино. Подпольная химическая лаборатория находилась в хозпостройке на территории частного домовладения. Организаторами оказались двое жителей Пеновского муниципального округа.

«Во время осмотра наркоцеха полицейские обнаружили в помещении тело одного из злоумышленников без внешних признаков насильственной смерти», - сообщили в МВД.

Подельника вскоре задержали и поместили в изолятор. Оперативники обнаружили в лаборатории двухлитровую колбу с 1,5 килограмма мефедрона, 15 десятилитровых бутылей с прекурсорами, 50-литровую емкость с химической жидкостью, перчатки, маски, насос и другое оборудование. По факту случившегося завели уголовное дело.

Сотрудники ФСБ и Росгвардии 9 декабря штурмом взяли нарколабораторию в Волгограде. Цех находился в арендованном частном доме. Силовики выломали дверь топором и задержали подозреваемого.

Наркотики Уголовное дело

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