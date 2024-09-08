08 сентября 2024, 10:38

Арестованное имущество генерала обороны Попова осталось в его собственности

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Имущество бывшего замминистра обороны Павла Попова арестовали, но оно все равно находится в его собственности. Об этом ТАСС заявил адвокат Игорь Дюкин.

Он объяснил, что наложенный на имущество арест запрещает его продавать или дарить. Подсудимый продолжает владеть недвижимостью и имеет право ей пользоваться.

«Обеспечительный арест, наложенный на имущество Попова, касается лишь операций с этим имуществом», - отметил адвокат.

Дальнейшую судьбу имущества решат после приговора суда.

По делу о мошенничестве арестовали загородный дом Попова и подсобные строения. Арест на них наложили для обеспечения приговора в части взысканий. Бывшего замминистра обороны обвинили в том, что он вместе с сообщниками присвоил 30 миллионов рублей , выделенных на функционирование парка «Патриот». По версии следствия, украденные средства генерал потратил на благоустройство собственного загородного участка. Свою вину Попов не признал.

Суд Коррупция Преступления Аресты
06 сентября 2024, 18:36
Иностранец насмерть забил работника АЗС в Москве
Пресс-служба МВД
Читайте нас в: Google Новости
Мужчина жестко избил пожилого сотрудника московской АЗС, в результате пострадавший умер от полученных травм. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

В совершении преступления заподозрили выходца из Ближнего Зарубежья. Полиция его задержала. Мужчина находился на территории России нелегально.

Волк также опубликовала видеозапись с камер видеонаблюдения, на которую попало избиение сотрудника АЗС.

В августе иностранные граждане устроили массовую драку в ЖК «Десна» в Десеновском поселении Москвы. Толпа избила человека на детской площадке. По словам местной жительницы, мужчину чуть не убили.

Ранее пьяный школьный охранник в Екатеринбурге насмерть забил своего коллегу во время застолья. Мужчины распивали алкоголь на смене в учебном учреждении и повздорили. Агрессор бил другого охранника кулаками, ногами и ведром. Всего на теле мужчины было 82 удара. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело, ему грозит до 15 лет колонии.

Уголовное дело Преступления Россия Полиция Избиения Москва
06 сентября 2024, 09:41
Сотрудники Центральной энергетической таможни сознались во взяточничестве
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Руководящие сотрудники Центральной энергетической таможни ФТС России признали вину по статье о получении взятки от экс-главы управления «Лукойла» Алексея Степанова. Об этом РИА «Новости» рассказали в правоохранительных органах.

Их также обвинили в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

«Фигуранты признали вину», - сообщил собеседник агентства.

По делу проходят Алексей Акимов, Сергей Петрович и Андрей Брехов. В апреле суд отправил их под домашний арест.

Бывшего главу подразделения «Лукойла» Алексея Степанова арестовали по делу о взятке в апреле. Тогда суд отправил его в СИЗО до 6 июня.

Ранее за взятку арестовали бывшего сотрудника Минобороны Андрея Чекмазова. По версии следствия, он вместе со своим заместителем получили от замгендиректора компании «Оборонтест» Александра Сухарева 7,7 миллиона рублей за покровительство.

Рубль Суд Таможня СИЗО Россия Аресты
06 сентября 2024, 00:57
Кинорежиссера Алексея Петрухина заподозрили во взяточничестве
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Замоскворецкий суд Москвы принял решение о мере пресечения для кинорежиссера Алексея Петрухина, который стал фигурантом дела о крупной взятки. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

О смене меры пресечения для кинорежиссера ходатайствовали органы предварительного расследования, их позицию поддержала прокуратура.

«Суд <…> изменил меру пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий <…> с установлением определенных ограничений», - подчеркнули в инстанции.

В пресс-службе уточнили, что Петрухина обвинили в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

В 2014 году Алексей Петрухин выступил продюсером фильма «Вий», главные роли в котором сыграли Джейсон Флеминг, Андрей Смоляков и Алексей Чадов. Возглавляемая им компания организовывала съемку «Тайна печати дракона» с Арнольдом Шварценеггером, лента в итоге провалилась в прокате.

Суд Аресты Москва
04 сентября 2024, 10:56
Фигуранту дела об убийстве девочки в Нижнем Тагиле изберут меру пресечения 5 сентября
Пресс-служба Следственного комитета
Читайте нас в: Google Новости
Фигуранта дела об убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле должны арестовать в Дзержинском районном суде 5 сентября. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Сейчас с ним следователи в Нижнем Тагиле работают, там было оформлено процессуальное задержание в качестве подозреваемого», - добавил он.

Пресс-служба Следственного комитета России утром 4 сентября сообщила о задержании подозреваемого в убийстве школьницы. Мужчина имел судимость за преступления против половой свободы.

В ближайшее время пройдет допрос подозреваемого. Следствие планирует подать в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках уголовного дела допросили свидетелей, провели осмотр места происшествия и обыски.

Школьница пропала 31 августа. Она отпросилась у отца погулять, но домой так и не вернулась. Девочку искали 140 полицейских , через три дня ее тело нашли в подвале многоэтажки.

Убийства

Новости по теме