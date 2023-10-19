Арестован подозреваемый в убийстве и расчленении сына житель Ленобласти

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«Судья, согласившись с позицией прокурора, избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», - указали в ведомстве.

По версии следствия, 63-летний мужчина поссорился с сыном 17 октября и несколько раз ударил его кухонным ножом. Предполагается, что в этот момент нападавший был пьян.

Сын подозреваемого скончался от ранений. Правоохранители предположили, что отец убитого попытался скрыть следы преступления, отделил от туловища жертвы руки, ноги и голову, а затем выбросил труп в реку Перовку в Выборгском районе Ленобласти.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке» , утром 18 октября на трассе «Скандинавия» случайно нашли человеческую руку. Вскоре возле Перовки обнаружили тело без конечностей и головы.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве, подозреваемого задержали в тот же день. Выборгская городская прокуратура взяла расследование на контроль.