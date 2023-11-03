Арестовали трех подозреваемых в попытке взрыва общежития РУДН
Московский Замоскворецкий районный суд отправил под стражу трех человек, которые пытались осуществить теракт в общежитии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН). Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
В публикации сказано, что в изолятор до 2 января заключили Полякова А. и Сергеева Д. Третий обвиняемый Демин М. пробудет в СИЗО до 1 января. Подробности разбирательства не уточнили.
Ранее второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам заключения под стражу Мероба Хаитова. Он является фигурантом дела в отношении террористов «Исламского государства»*, которые намеревались взорвать здание ФСБ на Лубянке в прошлом году. Во время заседания Хаитов полностью признал вину. Также мужчина дал показания на остальных шестерых участников.
*«Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.