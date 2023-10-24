Арендатор нашел пролежавшее 2 недели женское тело в апартаментах в Петербурге

По его данным, хозяин недвижимости живет не в России, поэтому сдает апартаменты через интернет-сервисы. Уборку в квартире делает клининговая служба.

Апартаменты арендовала на сутки пара из Узбекистана, но выехал оттуда только мужчина, написали авторы Mash. На следующий день после заезда женщины и ее спутника, 11 октября, в квартиру пришла уборщица, ничего подозрительного она не заметила. Тело лежало во встроенном ящике кровати, сотрудница клининга туда не заглядывала.

Лишь через две недели труп обнаружил следующий арендатор. Он сразу сообщил о найденном теле в полицию.

По данным Telegram-канала, женщине было 28 лет, в Петербурге она нигде не регистрировалась. Ее спутник тоже не имел регистрации в городе.

Уже 12 октября, то есть через два дня после предполагаемой даты смерти женщины, он улетел в Стамбул. После обнаружения трупа мужчину объявили в розыск.

Ранее в Приморском районе Петербурга нашли тело пожилой женщины с рваной раной на шее. Очевидица сообщила, что перед этим слышала звук, похожий на взрыв.