16 января 2024, 07:41

Ангарский маньяк не стал обжаловать новый приговор и отправился в Мордовию

РИА «Новости»
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Бывший полицейский Михаил Попков решил не обжаловать новый приговор за убийство трех женщин. Его этапировали из Иркутской области в Мордовию отбывать пожизненное заключение, сообщила прокуратура.

Ленинский районный суд Иркутска в ноябре 2023 года приговорил ангарского маньяка к 10 годам колонии особого режима за убийство трех женщин с 1997 по 2003 годы. Все это время он находился в СИЗО-1. Спустя два месяца приговор вступил в законную силу, Михаил Попков не стал его обжаловать.

«В настоящее время осужденный этапирован к месту отбывания наказания в одну из колоний в Республике Мордовия», - сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По совокупности преступлений Михаилу Попкову назначили окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Суд признал его виновным в убийстве 86 человек и покушении на убийство еще троих.

Судья в отставке, юрист Владимир Комсолев заявил «360», что маньяки сознавались в новых преступлениях из тщеславия и ради временного перевода в СИЗО с лучшими условиями, чем в колонии. Он заявил, что пожизненно осужденные расценивали этапирование как смену обстановки.

Уголовное дело Иркутская область Приговоры
16 января 2024, 00:45
Сдавшихся в плен украинских диверсантов привезли в Москву
РИА «Новости»
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Четверых диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовивших теракты на территории РФ, доставили в Москву для проведения следственных действий. Об этом сообщил ТАСС.

«Они арестованы и находятся в СИЗО „Лефортово“. Всем фигурантам предъявили обвинения в организации террористического акта и незаконном обороте взрывчатых веществ», - указали в сообщении.

Украинские боевики сдались в плен в 2023 году в Брянской области. Украинская диверсионно-разведывательная группа предприняла попытку прорваться на территорию России в августе.

Представители ФСБ задержали трех малолетних жителей Мелитополя по подозрению в организации терактов на территории Запорожской области. В прошлом году банда диверсантов получила российское гражданство.

По словам директора ФСБ Александра Бортникова, украинские спецслужбы усилили переброску диверсантов в Россию для проведения мероприятий по дестабилизации обстановки в стране.

Россия Следственный комитет России Москва
15 января 2024, 22:01
Тело мужчины нашли на востоке Москве
РИА «Новости»
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Московские следователи проверяют обстоятельства смерти мужчины на востоке столицы. Об этом сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по Москве.

«15 января 2024 года в квартире жилого дома, расположенном на улице Утренняя в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде пореза на горле», - уточнили в ведомстве.

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, после чего будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Помимо этого, известно, что погибшему мужчине было 48 лет, как сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Москвы. Ведомство также отметило, что Перовская межрайонная прокуратура контролирует проведение проверки, а также занимается координацией работы правоохранительных органов.

Другой случай с применением холодного оружия произошел в Чечне. Местные правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 54-летнего жителя села Воскресеновское. Задержанный молодой мужчина записал момент убийства на камеру, заранее прикрепив ее к своей одежде.

Ранее суд признал виновным 49-летнего мужчину, зарезавшего женщину в 1999 году на севере Москвы. Его приговорили к 11 годам и четырем месяцам исправительной колонии особого режима.

Смертность Преступления Мужчины Следственный комитет России Москва
15 января 2024, 20:05
Более 100 военных осудили в Петербурге в 2023-м за уклонение от службы
РИА «Новости»
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За 2023 год 108 человек привлекли к уголовной ответственности в Санкт-Петербурге за уклонение от военной службы. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

У военных судов особенно возросла нагрузка по рассмотрению дел по статье о самовольном оставлении части или места службы.

В 2023-м в Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд поступило 102 дела в отношении мужчин, которые самовольно оставили часть, чтобы временно уклониться от исполнения обязанностей по военной службе в период СВО.

Обвинительные приговоры огласили по 85 делам, 69 приговоров вступило в законную силу, восемь приговоров обжаловали в апелляционном порядке, а еще три - в кассационном, указали в пресс-службе.

В 224-й гарнизонный военный суд поступило 30 дел по этой статье. Приговоры огласили по 23 делам. Все они вступили в законную силу. Два приговора обжалуют в кассационном порядке.

«Оправдательных приговоров не было. В большинстве случаев фигуранты признавали вину полностью или частично», - уточнили в пресс-службе.

Суд Армия
15 января 2024, 19:14
Суд оставил в силе отказ в заочном аресте основателя «Тануки»
РИА «Новости»
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Мосгорсуд признал законным отказ в заочном аресте основателя «Тануки» Александра Орлова, который стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении доверием. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд повторно отклонил ходатайство прокуратуры о заочном заключении предпринимателя под стражу. Таким образом, решение вступило в законную силу.

В декабре Тверской районный суд потребовал заочно арестовать бизнесмена. Его обвинили по статье о причинении особо крупного имущественного ущерба организованной группой.

На судебном слушании выяснилось, что причиненный действиями Орлова ущерб, сумма которого составила 20 миллионов рублей, уже погашен. При этом предприниматель рассказал, что узнал об уголовном деле из СМИ.

Орлова обвинили в нанесении имущественного ущерба по статье 165 Уголовного Кодекса России и объявили в федеральный и международный розыск в ноябре 2023 года.

Мосгорсуд Суд Москва

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