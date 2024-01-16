Ангарский маньяк не стал обжаловать новый приговор и отправился в Мордовию

Ленинский районный суд Иркутска в ноябре 2023 года приговорил ангарского маньяка к 10 годам колонии особого режима за убийство трех женщин с 1997 по 2003 годы. Все это время он находился в СИЗО-1. Спустя два месяца приговор вступил в законную силу, Михаил Попков не стал его обжаловать.

«В настоящее время осужденный этапирован к месту отбывания наказания в одну из колоний в Республике Мордовия», - сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По совокупности преступлений Михаилу Попкову назначили окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Суд признал его виновным в убийстве 86 человек и покушении на убийство еще троих.

Судья в отставке, юрист Владимир Комсолев заявил «360», что маньяки сознавались в новых преступлениях из тщеславия и ради временного перевода в СИЗО с лучшими условиями, чем в колонии. Он заявил, что пожизненно осужденные расценивали этапирование как смену обстановки.