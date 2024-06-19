19 июня 2024, 06:55

Американскому солдату во Владивостоке вынесли приговор

РИА «Новости»
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Первомайский районный суд Владивостока признал военнослужащего из США Гордона Блэка виновным в угрозе убийством и краже. Мужчину приговорили почти к четырем годам колонии общего режима, сообщил «Интерфакс».

«Назначить наказание в виде трех лет девяти месяцев колонии общего режима», - объявил судья.

Гражданский иск на 10 тысяч рублей, который подала потерпевшая, удовлетворили. Адвокат заявил, что обжалует вердикт.

Приговор отличался от того наказания, которое запрашивал прокурор - четыре года восемь месяцев в колонии-поселении. Защита настаивала на невиновности. Сам Блэк не признал вину в угрозе убийством , но заявил, что доверяет суду.

США Уголовное дело Убийства Приговоры Кражи Владивосток
19 июня 2024, 04:59
«ШИЗО на постоянной основе». Илью Яшина перевели из штрафного изолятора в помещение камерного типа
РИА «Новости»
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Иноагента и бывшего муниципального депутата Илью Яшина*, осужденного за фейки о Вооруженных силах России, перевели из штрафного изоляторы (ШИЗО) в помещение камерного типа (ПКТ). Об этом оппозиционер написал в своем Telegram-канале.

По словам Яшина*, помещение камерного типа - это «что-то вроде тюрьмы строгого режима внутри лагеря».

«По сути, та же камера ШИЗО, только уже на постоянной основе», - пояснил оппозиционер.

В конце мая руководство исправительной колонии в городе Сафоново Смоленской области отправило Яшина* в ШИЗО на 15 суток. По словам адвоката заключенного Михаила Бирюкова, наказание назначили за то, что Яшин* встал с койки на три минуты позже команды «подъем».

В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Илью Яшина* к восьми с половиной годам колонии общего режима за распространение фейков о российской армии. Осужденный свою вину не признал.

*Илья Яшин - признан в России иностранным агентом.

Суд ФСИН Тюрьмы Москва
19 июня 2024, 02:21
Телефонный мошенник убедил школьника поджечь газ в квартире
Freepik
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Школьник из Северодвинска едва не устроил взрыв газа в квартире, доверившись телефонному мошеннику. Об этом сообщило следственное управление СК по Архангельской области в своем Telegram-канале.

По данным следователей, на мобильный телефон 11-летнему школьнику позвонил неизвестный мужчина. Собеседник представился начальником отца ребенка и убедил его открыть конфорки газовой плиты и поджечь газ зажигалкой.

«Мальчик стал следовать инструкциям, однако благодаря вернувшемуся домой отцу, прервавшему разговор сына с неизвестным и проветрившим помещение, удалось избежать наступления последствий для ребенка и жильцов многоквартирного дома», - сообщили в следственном управлении.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего, совершенное общеопасным способом».

В последнее время телефонные мошенники не только выманивают у своих жертв деньги, но и толкают доверчивых россиян на преступления. В начале июня суд арестовал двух женщин, которые написали на памятнике полководцу Георгию Жукову в Москве аббревиатуру ГУР. Одна из подозреваемых рассказала, что пошла на акт вандализма под влиянием телефонных мошенников. В марте, на выборах президента по России прокатилась волна провокаций с порчей бюллетеней. Исполнители также сообщили, что выполняли требование телефонных мошенников.

Дети Газ Мошенничество Школьники Квартиры
18 июня 2024, 23:29
Дом одного из захвативших СИЗО террористов оказался пустующим
РИА «Новости»
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Частный дом одного из предполагаемых захватчиков заложников в ростовском СИЗО находится в Малгобекском районе Ингушетии и сейчас пустует. Это выяснил корреспондент РИА «Новости».

По данным агентства, пустующий частный дом принадлежит уроженцу Ингушетии 22-летнему Малику Гандалоеву, который участвовал в захвате заложников в ростовском СИЗО и был ликвидирован во время штурма. В соседнем доме живет дядя Гандолоева. Родители предполагаемого террориста также живут неподалеку - в паре километров от дома сына.

В воскресенье, 16 июня, шестеро заключенных сбежали из камер и взяли в заложники двух сотрудников СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Преступники были вооружены ножами, заточками и пожарными топориками. При себе у них была символика террористического движения ИГИЛ*.

Одним из нападавших был 22-летний Малик Гандалоев. В прошлом он учился на врача, но увлекся радикальным исламом, бросил учебу и начал планировать террористическую деятельность. Весной прошлого года его задержали за изготовление и незаконное хранение взрывчатки.

Сотрудники правоохранительных органов сначала вели переговоры с террористами, предлагая им сдаться. После отказа силовики штурмовали СИЗО и ликвидировали нападавших. Заложники остались живы.

*ИГИЛ / «Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.

Ингушетия Заключенные Побеги СИЗО Россия Захват заложников в ростовском СИЗО
18 июня 2024, 21:53
Производителям продукции предъявили обвинение после массового отравления
РИА «Новости»
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Фигурантам уголовного дела об отравлении людей пищевой продукцией предъявили обвинение. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, гендиректору компании «Локалкитчен» Антону Лозину, руководителю отдела качества «Локалкитчен» Елене Машковой и фактическому руководителю компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимиру Шину инкриминируют производство и сбыт продукции, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Уголовное дело Следственный комитет России

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