Американского конгрессмена обвинили в сговоре и фальсификации для обмана спонсоров

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Представителю третьего округа Нью-Йорка 35-летнему республиканцу, избравшемуся в конгресс в ноябре 2022 года, предъявили новое обвинение. По версии следствия, Джордж Сантос участвовал в сговоре с целью совершения преступлений, мошенничестве с использованием электронных средств связи, фальсификации и предоставлении существенно ложных заявлений в Федеральную избирательную комиссию, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и мошенничестве с устройствами доступа. В первоначальном заключении фигурировало отмывание денег, электронное мошенничество, хищение государственных средств и предоставление ложных заявлений палате представителей США.

«Во время этого избирательного цикла Джордж Сантос и казначей Нэнси Маркс предположительно разработали и реализовали мошенническую схему для получения денег на предвыборную кампанию путем подачи существенно ложных отчетов в Федеральную избирательную комиссию от имени кампании», - объяснили в министерстве.

Фигуранты уголовного дела перед выборами 2022 года предположительно завысили объемы сбора средств на избирательную кампанию. Они хотели, чтобы республиканец получил право на участие в программе, по которой национальный партийный комитет выделил бы ему деньги.

Республиканец Дональд Трамп тоже стал фигурантом дела о мошенничестве. В сентября его признали виновным в предоставлении фальшивых отчетов об активах.