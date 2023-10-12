Американский футболист предстанет перед судом по подозрению в убийстве матери

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Тело матери футболиста, 73-летней Миртл Браун, нашли еще 16 сентября в ручье за ее домом в Мейвуде - пригороде Чикаго. Труп обнаружили после того, как родные сообщили, что не могут выйти на связь с женщиной и ее сыном.

Экспертиза показала, что Миртл Браун убили. Подозреваемым стал ее 35-летний сын-футболист.

Местонахождение экс-игрока НФЛ установили не сразу - он пытался скрыться в Мексике. Когда в США выдали ордер на арест Брауна, мексиканские правоохранители задержали его и экстрадировали в Соединенные Штаты.

Спортсмена доставили в Сан-Диего, где взяли под стражу. Теперь его должны перевезти из Калифорнии в Иллинойс. Судебное заседание по делу футболиста назначили на 13 ноября.

Браун провел семь сезонов в Национальной футбольной лиге США. Игрок выступал за клубы «Нью-Ингленд Пэтриотс», «Индианаполис Колтс», «Джэксонвилл Джагуарс» и «Баффало Биллс».

Ранее суд отправил в колонию строгого режима москвича, признанного виновным в убийстве собственной матери. Мужчина получил срок девять лет.