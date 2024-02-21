Американка обжаловала свой арест в Екатеринбурге по подозрению в госизмене

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал ее 8 февраля на два месяца. Подозреваемая подала апелляцию, но в назначенный день адвокат не явился на заседание. Из-за этого рассмотрение перенесли на 29 февраля.

Жительницу Лос-Анджелеса с двойным гражданством задержали в Екатеринбурге. Ее обвинили в участии в публичных акциях в поддержку Украины и сборе средств на нужды украинской армии. Уголовное дело возбудили по статье 275 УК России «Госизмена».

Жителя Омска приговорили к 16 годам колонии строго режима за госизмену и диверсию на станции Московка Западно-Сибирской железной дороги. Парень сотрудничал с украинскими спецслужбами.