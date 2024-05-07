Американца в Москве арестовали после голого дебоша в детской библиотеке

По словам правоохранителей, которые составили протокол, американец выпил, а потом проник во двор и разделся. Там его задержали.

«Был обнаружен на дворовой территории, в обнаженном виде, выражал явное неуважение к обществу, гражданам и общественному порядку, за что и был задержан сотрудниками полиции», - заявили в суде.

Никума Уильяма Рассела признали виновным по части первой статьи 20.1 КоАП России «Мелкое хулиганство». Хорошевский райсуд Москвы назначил ему 10 суток административного ареста.

Хулиган не просто вошел во двор, а через окно проник в детскую библиотеку на улице Народного Ополчения. Источник Пятого канала заявил, что, попав в здание, он начал раздеваться. Мужчина приехал в Россию в 2021 году по туристической визе и мог оставаться до конца 2024 года.

Во Владивостоке взяли под стражу американца Гордона Блэка. Его заподозрили в краже.