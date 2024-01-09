09 января 2024, 11:31

Американца в Москве арестовали по делу о наркотиках

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В Москве на два месяца арестовали американца Роберта Вудлэнда Романова. Его обвинили в незаконном обороте наркотиков, сообщило РИА «Новости».

Останкинский районный суд Москвы вынес постановление об аресте 6 января 2024 года. Гражданина США отправили под стражу до 5 марта. Роберту Вудлэнду Романову предъявили обвинение по статьям 30 и 228.1 УК России «Покушение на незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств».

В 2022 году вышла на свободу баскетболистка Бриттни Грайнер. Ее задержали в Шереметьево с маслом каннабиса для нагревательного устройства и приговорили к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков , но впоследствии обменяли на осужденного в США Виктора Бута. Мужчину обвиняли в поддержке терроризма , сговоре с целью убийства американцев и официальных представителей США, попытке покупки и продажи ракет.

США Наркотики Уголовное дело Суд Аресты Москва
09 января 2024, 12:18
Бастрыкин поручил возбудить дело против блогера, бросившего младенца в сугроб
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело против блогера Сергея Косенко, бросившего младенца в сугроб. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Следователям поручили инициировать вопросы о выдаче Косенко правоохранителям, а также проверить соблюдение блогером налогового законодательства.

«Блогер Сергей Косенко, находящийся за рубежом, разместил в запрещенных в России социальных сетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в снег», - напомнили в СК.

В связи с обращением общественников и представителей госорганов Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК возбудить уголовное дело в отношении блогера по факту совершенного им поступка.

Накануне депутат Госдумы Нина Останина пообещала обратиться в Следком из-за видео с ребенком, которое опубликовал Косенко. Парламентарий назвала поступок блогера преступным и безнравственным. Даже если мужчина бросил в сугроб куклу, он все равно показал бесчеловечную модель поведения, отметила Останина.

Уголовное дело Дети Видео Блогеры Следственный комитет России
09 января 2024, 11:49
Следователи в Пермском крае вернулись к делу о пропавшей в 2010 году девочке
РИА «Новости»
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя следственного управления СК по Пермскому краю Дениса Головкина доклад по уголовному делу об исчезновении пятилетней девочки в 2010 году. Об этом сообщил информационный центр Следкома в своем Telegram-канале.

Ребенок пропал в районе города Кунгура в июне 2010 года. Девочка отдыхала вместе с родителями и друзьями семьи возле скального массива Ермак-Камень на берегу реки Сылвы. На следующий день после приезда на это место, когда взрослые и дети играли, мать ребенка заметила, что дочери нигде нет.

«На берегу нашли один ее тапочек. Потом - след босой детской ножки, но вел он в противоположную от воды сторону», - процитировало отца девочки РИА «Новости».

Реку тщательно обследовали водолазы, но тело так и не нашли. По мнению отца, ребенок точно не утонул.

После пропажи девочки возбудили дело об убийстве малолетнего. По одной из версий, ребенка похитили и увезли на автомобиле. Расследование несколько раз приостанавливали и вновь возобновляли.

Родители девочки пытаются найти ее самостоятельно и верят, что она жива. Они создали во «ВКонтакте» группу, где собирают информацию, которая могла бы помочь в поисках.

В 2022 году отцу ребенка написал неизвестный, заявивший, что пропавшая находится у него, и потребовавший семь тысяч долларов. Аноним также прислал видео с девушкой-подростком, но затем быстро удалил сообщения.

Через пару месяцев неизвестный снова вышел на связь с другого номера. Отец успел сделать скрин и передал информацию в СК и МВД, но там не увидели состава преступления. Больше аноним не писал.

Ранее в Калужской области похитили восьмилетнюю девочку , чтобы потребовать за нее выкуп.

Ребенка обнаружили в Тульской области, подозреваемых в похищении задержали.

Пермский край Дети Следственный комитет России
09 января 2024, 11:12
Мужчину обвинили в убийстве знакомого ножом в Москве
РИА «Новости»
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Против 67-летнего москвича возбудили уголовное дело по подозрению в убийстве знакомого ножом. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Следственного комитета Москвы.

Согласно материалам дела, 8 января в квартире на улице Чертановская произошел конфликт, в результате которого пожилой мужчина ударил своего 51-летнего знакомого ножом. От полученных ран потерпевший скончался на месте.

Подозреваемого задержали, ему уже предъявили обвинение. В рамках расследования мужчине назначили необходимые судебные экспертизы. Следователи планируют обратиться в суд для заключения задержанного под стражу.

Еще один житель столицы напал с ножом на охранника магазина на улице Маршала Чуйкова, который попытался предотвратить кражу пакета с продуктами. Награбленное мужчине пришлось оставить.

Поножовщины Следственный комитет России Москва
09 января 2024, 08:41
Уральский хоккеист умер после операции по удалению металлической пластины
piqsels
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В Свердловской области возбудили уголовное дело после смерти 38-летнего хоккеиста-любителя Дмитрия Горбунова. Во время плановой операции по удалению металлической пластины из ключицы его сердце остановилось. Родственники настояли на проведении расследования, сообщил сайт E1.ru.

Мужчина имел образование тренера, но работал менеджером по продажам автомобилей и в свободное время играл в любительской хоккейной лиге Orgmaster. Осенью 2018 года он сломал ключицу, врачи провели остеосинтез металлической пластиной. Через год мужчина снова получил перелом ключицы. Ему установили новую пластину и посоветовали удалить ее через год, но из-за пандемии операцию отложили до октября 2023 года.

«В сборной команде играл и врач 23-й больницы, и в этом году сын, договорившись с этим доктором, пошел на операцию», - рассказала мать спортсмена Лидия Горбунова.

Дмитрий Горбунов сдал все анализы прежде чем лечь под нож. Во время операции у него остановилось сердце, врачи ввели пациента в искусственную кому. Его 18 октября перевезли в больницу № 40, а на четвертый день мужчина умер.

В свидетельстве о смерти указали, что хоккеист скончался от сепсиса из-за бактерии клебсиеллы и гипоксического поражения головного мозга. Следком, по информации журналистов, возбудил уголовное дело по части второй статьи 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Юрист Юлия Липинская от имени родственников покойного запросила подчерковедческую экспертизу подписей мужчины в согласиях на операцию и переливание крови.

В возрасте 42 лет умер экс-футболист ЦСКА Богдан Шершун. Он страдал от опухоли мозга.

Спортсмены Уголовное дело Хоккей Екатеринбург Медицина

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