Американца оправдали после 20 лет в камере смертников

Решающее заседание суда прошло 19 июня. Судья признал мужчину «фактически невиновным», подтвердил наличие в деле ложных показаний, а также неправомерных действий прокуратуры и полиции.

Американца судили за убийство Линды Джо Эдвардс в 1977 году. Дело рассматривали трижды. Первый смертный приговор вынесли в 1978 году, но Верховный суд США отменил его. В 1994 году мужчину вновь признали виновным, однако спустя два года приговор отменили. Альтернативный подозреваемый отказался от показаний, и в 2016 году суд первой инстанции рекомендовал штату предоставить Куку помощь как пострадавшему от ложных показаний, несмотря на отсутствие доказательств его невиновности. Наконец, суд поставил точку в этом деле.

«После почти 20 мучительных лет заключения в камере смертников мы считаем, что Кук выполнил бремя, необходимое для фактической невиновности, и настоящим ему предоставлена ​​помощь», - заявил судья Берт Ричардсон.

В 2023 году в Оклахоме оправдали 71-летнего Глинна Симмонса , который провел за решеткой 48 лет. Его тоже обвинили в убийстве, приговорили к смертной казни, но потом заменили наказание на пожизненное заключение.