Активисты «СтопХам» получили тюремные сроки за драку со спецназом в Москве

В июле 2022 года. Кирилл Бунин, Кирилл Котов и Алексей Горбачевский, известные благодаря борьбе с нарушителями правил дорожного движения, подошли к автомобилю, в котором находились сотрудники спецназа. Активисты вступили с ними в конфликт и оказались задержаны.

Их признали виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: о хулиганстве, участии в преступлении, совершенном группой лиц по предварительному сговору и применении насилия в отношении представителя власти.

Суд дал каждому из активистов по шесть лет колонии общего режима.

На прошлой неделе актера Андрея Пакалова избили в Москве из-за шубы , приняв его за ЛГБТ*-активиста. Эксцентричный предмет гардероба из лисы, бобра и волка привлек внимание прохожего.

*Движение признано в России экстремистским и запрещено.