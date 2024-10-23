Актера русского драмтеатра и его супругу нашли мертвыми в Баку

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«По подозрению в совершении убийства 85-летнего Иосифа Ткача и его жены Людмилы задержан Ислам Хадыев», - уточнили в ведомстве.

Правоохранители получили информацию об инциденте 22 октября в 21:00. Убийство произошло в Насиминском районе столицы.

Тела пожилых людей с многочисленными травмами обнаружили в их квартире на улице Гусейнбалы Алиева. Мужчине перерезали горло, а его супруга погибла после сильного удара по голове. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Якутии зарезали молодого певца Александра Васильева, выступавшего под псевдонимом Alex Khan. По версии следствия, погибший поссорился с отцом друга, в результате чего мужчина набросился на него с ножом.