Актера из «Слова пацана» обвинили в убийстве

В материале сказано, что Замоскворецкий суд Москвы арестовал актера Сергея Базанова сроком на два месяца. Мужчина является фигурантом уголовного дела об убийстве, совершенном в 2011 году.

«Базанов, действуя в составе группы, руководствуясь корыстными мотивами, в целях совершения разбойных нападений на граждан и их убийство на территории Москвы, ему предъявлено обвинение», - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что звезду сериала «Беспринципные» Павла Деревянко обвинили в мошенничестве. Московский бизнесмен написал заявление на артиста в полицию после заключения с ним трех договоров займа.