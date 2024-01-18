18 января 2024, 11:12

Актера из сериала «Триггер» задержали с наркотиками в Москве

РИА «Новости»
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Звезду сериалов «Триггер» и «Каменская» Анатолия Руденко задержали в центре Москвы, предположительно, у него нашли мефедрон. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Вчера, 17 января, сотрудники ДПС остановили для проверки документов такси на улице Антонова-Овсеенко. Сидевший внутри пассажир заметно нервничал и вел себя неестественно. Тогда полицейские решили, что его ноебходимо досмотреть. При себе у него нашли пакет, в котором, как выяснилось позже, были наркотики. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Актер заявил, что не знает, что это такое, а сверток обнаружил, когда гулял со своей собакой. Он подумал, что это отрава догхантеров, поэтому спрятал пакетик в куртку. Однако экспертиза показала, что это 0,57 грамма мефедрона.

Накануне в Москве с наркотиками задержали актера из сериала «Склифосовский».

Наркотики Такси Актеры Москва
18 января 2024, 10:40
Тюменец с презервативами и шприцем в кармане больше года преследовал женщин
РИА «Новости»
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В Тюмени схватили мужчину, который приставал к 14-летней девочке и больше года преследовал других женщин. Предполагаемого маньяка передали полиции, сообщил сайт 72.ru.

Местные жители схватили 46-летнего мужчину на улице Федюнинского и вызвали полицию. На него в городских пабликах пожаловались несколько женщин. Одна из них рассказала, что сталкер ездил с ней в лифте и караулил в подъезде, пока не заступился сосед. Другая заявила, что тюменец пристал к ее 14-летней дочери - зашел за ней в подъезд и, узнав, что девочка малолетняя, пригласил домой.

В интернете на мужчину пожаловались не меньше четырех женщин. Одну из них он встретил больше года назад, попросил подвезти. Когда она вместо этого вызвала ему такси и спряталась в машине, выпросил у таксиста ее номер телефона и донимал в течение месяца.

«Муж с братом позже догнали его на улице. Он ничего не отрицал, сказал: „Я знакомлюсь, что в этом такого?“. Вызвали полицию. У него в карманах нашли презервативы, смазку и шприцы», - рассказала женщина.

После «народного» задержания обидчика увезли в отдел. Пресс-служба УМВД по Тюменской области подтвердила, что правоохранители устроили проверку.

В Нижнем Новгороде бывшая сотрудница полиции несколько лет отбивалась от назойливого коллеги. Оперуполномоченный получил отказ, но не перестал преследовать женщину. Она рассказала «360», что поклонник угрожал убийством, писал ее 10-летней дочери, протыкал колеса, караулил у квартиры и мазал дверь фекалиями.

Тюмень Полиция
18 января 2024, 05:02
Рецидивист убил двух человек за день на Камчатке
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В Петропавловске-Камчатском арестовали ранее судимого местного жителя, которого подозревают в убийстве двух человек за один день. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Камчатскому краю в своем Telegram-канале.

Оба убийства произошли в воскресенье, 14 января. По версии следствия, 57-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил ножом своего 49-летнего знакомого, а также нанес ему множественные удары по голове. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

«В этот же день, желая скрыть преступление, фигурант нанес множественные удары ножом 45-летнему мужчине, которому стало известно о произошедшем», - сообщили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по части второй статьи 105 - убийство двух и более лиц. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее стало известно, что двух подростков, обвиняемых в жестоких убийствах своих подруг в Екатеринбурге , признали вменяемыми. Начальник следственного отдела по Железнодорожному району Артем Решетников рассказал, что в обоих случаях убийства совершались на почве ревности и носили спонтанный характер.

Уголовное дело Убийства Преступления СК РФ Полиция Камчатка
18 января 2024, 00:04
Полиция Белгорода задержала еще одного участника нападавшей на людей банды
РИА «Новости»
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Полиция Белгорода задержала еще одного участника банды, которую подозревают в хулиганстве и нападении на жителей города. Им оказался совершеннолетний местный житель. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«В настоящее время 18-летний житель областного центра задержан оперативниками и находится в городском УМВД России», - уточнила Волк.

Официальный представитель МВД добавила, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее стало известно, что полиция Белгорода начала проверять сообщения о банде подростков, которые нападали на прохожих на улицах города , избивали и оскорбляли их. Видеоролики с нападениями распространились в интернете. По ним правоохранители установили личность нападавших.

Утром в среду, 17 января, стало известно, что полиция задержала пятерых участников банды , четверо из них - несовершеннолетние. Еще один взрослый находился в розыске.

Также сообщалась, что прокуратура проверит, законно ли получил российское гражданство один из подозреваемых - 17-летний уроженец Азербайджана.

Драки Уголовное дело Мигранты Россия Полиция
17 января 2024, 19:51
Подозреваемого в разбойном нападении таксиста в Москве задержали
РИА «Новости»
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Оперативники Москвы задержали 30-летнего нелегального таксиста, которого заподозрили в разбойном нападении на иностранца. Мужчина требовал круглую сумму за поездку. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Водитель вез иностранца из аэропорта Шереметьево, озвучив предварительно стоимость поездки - 1,3 тысячи рублей. Однако потом он уточнил, что речь идет о стоимости за один километр.

Когда пассажир отказался платить, «таксист» повел себя агрессивно: потребовал перевести на его счет более 49 тысяч рублей и начал угрожать.

Испугавшийся за свою жизнь гость из Китая выполнил требования нарушителя общественного порядка и покинул автомобиль на МКАДе, а затем обратился в полицию.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о разбое. Личность лже-таксиста установили.

Ранее следователи взяли на проверку таксиста, который не выпускал из машины 17-летнюю пассажирку.

Уголовное дело Такси Москва

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