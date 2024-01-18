Актера из сериала «Триггер» задержали с наркотиками в Москве

В Тюмени схватили мужчину, который приставал к 14-летней девочке и больше года преследовал других женщин. Предполагаемого маньяка передали полиции, сообщил сайт 72.ru.

Местные жители схватили 46-летнего мужчину на улице Федюнинского и вызвали полицию. На него в городских пабликах пожаловались несколько женщин. Одна из них рассказала, что сталкер ездил с ней в лифте и караулил в подъезде, пока не заступился сосед. Другая заявила, что тюменец пристал к ее 14-летней дочери - зашел за ней в подъезд и, узнав, что девочка малолетняя, пригласил домой.

В интернете на мужчину пожаловались не меньше четырех женщин. Одну из них он встретил больше года назад, попросил подвезти. Когда она вместо этого вызвала ему такси и спряталась в машине, выпросил у таксиста ее номер телефона и донимал в течение месяца.

«Муж с братом позже догнали его на улице. Он ничего не отрицал, сказал: „Я знакомлюсь, что в этом такого?“. Вызвали полицию. У него в карманах нашли презервативы, смазку и шприцы», - рассказала женщина.

После «народного» задержания обидчика увезли в отдел. Пресс-служба УМВД по Тюменской области подтвердила, что правоохранители устроили проверку.

В Нижнем Новгороде бывшая сотрудница полиции несколько лет отбивалась от назойливого коллеги. Оперуполномоченный получил отказ, но не перестал преследовать женщину. Она рассказала «360», что поклонник угрожал убийством, писал ее 10-летней дочери, протыкал колеса, караулил у квартиры и мазал дверь фекалиями.