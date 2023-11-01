Актера из «Глухаря» заочно арестовали по делу о нападении на Брянскую область
Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего актера «Театра Луны» Кирилла Канахина. Его подозревают в организации нападений на села в Брянской области, сообщил ТАСС.
Источник в правоохранительных органах уточнил, что обвиняемого объявили в розыск по делу о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Вменяемая актеру из «Глухаря» статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
После начала СВО Канахин уехал на Украину и вступил в «Русский добровольческий корпус» (РДК)*. Диверсанты 2 марта 2023 года проникли в приграничный район Брянской области. В результате нападения ДРГ пострадал ребенок 2012 год рождения.
ФСБ России ранее сделала официальное предупреждение жителю Москвы за попытку спонсирования РДК*.
Мужчина покупал товары с символикой организации, считая, что средства пойдут на ее финансирование.
* Запрещенная в России организация, организатор которой внесен в список террористов и экстремистов.