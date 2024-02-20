Актера Базанова из сериала «Слово пацана» оставили под стражей до 20 мая

Базанова обвинили в убийстве , совершенном в 2011 году группой лиц из корыстных побуждений. По версии следствия, мужчины напали на прохожего в Большом Полуярославском переулке, выстрелили в него не менее трех раз и отобрали 900 тысяч долларов.

Актер своей вины в преступлении не признал. Однако обвинение уличило его и подельника в совершении убийства благодаря проведенным экспертизам и работе со свидетелями.

Сестра актера назвала обвинения Базанова в убийстве «бредом и глупостями». Она уверена в невиновности брата и находится с ним рядом постоянно.