Актер из «Слова пацана» признался в разбое, но отверг обвинение в убийстве

По информации собеседника агентства, всем фигурантам уголовного дела утяжелили обвинение - помимо разбоя, им инкриминируют и убийство.

«Сам Базанов и еще один фигурант признали вину в разбое, но отвергли обвинение в убийстве. С ними заключено досудебное соглашение о сотрудничестве», - рассказал собеседник ТАСС.

Также, по его данным, по уголовному делу арестовали четвертого фигуранта - С. С. Хайдарова.

Другой фигурант - Григорий Галустов - дал признательные показания и назвал Базанова организатором убийства организованной группой, добавил источник.

По версии следствия актер входил в состав банды, которая в 2011 году напала на бизнесмена в центре столицы. Мужчине выстрелили в голову и похитили сумку, в которой было 900 тысяч долларов.

В рамках расследования дела показания свидетелей, опознания, очные ставки и результаты судебных экспертиз подтвердили причастность к преступлению двоих фигурантов, в том числе Базанова.

Другие фигуранты этого дела - Григорий Галустов, Евгений Николаев и Хайдаров. Ранее их судили по статье о разбое.

У Базанова тоже уже была судимость ранее - в конце 2013 года он получил три года колонии общего режима за ношение огнестрельного оружия и нападение на полицейского. Тогда он полностью признал вину и раскаялся. Дело рассматривали в особом порядке. Мосгорсуд на полгода снизил наказание.