Актер Ефремов захотел выйти по УДО после прощения вдовы погибшего водителя

По словам собеседников, Ефремов рассчитывает на письменный ответ от семьи погибшего водителя, чтобы подать его вместе ходатайством об УДО.

«Когда получат ответ от Захаровых - предоставят его жене Михаила Ефремова. Еще в прошлом году Софья на свидании с мужем в колонии определились, что Михаил будет подавать на УДО, когда такая возможность откроется», - заявил собеседник журналистов.

Ефремов сможет подать заявление о досрочном выходе на свободу наступит в конце марта, когда истечет половина назначенного ему наказания.

В материале говорится, что ответа семья Захарова пока не дала. При этом адвокаты отметили, что мнение потерпевших для суда роли ее играет. Важнее отзыв администрации исправительной колонии, где находится артист.

Представлявший на процессе Ефремова потерпевших адвокат Александр Добровинский в комментарии «360» подтвердил, что к нему обращались друзья актера с просьбой связать его с родными погибшего водителя.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня 2020 года. Нетрезвый актер за рулем внедорожника выехал на встречную полосу на Садовом Кольце Москвы и протаранил фургон, которым управлял Михаил Захаров. Пострадавший мужчина скончался в больнице от полученных травм. Суд приговорил Михаила Ефремова к 7,5 годам колонии общего режима.