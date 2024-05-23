23 мая 2024, 12:54

Аксенов рассказал о четырех покушениях на свою жизнь

РИА «Новости»
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С начала 2024 года на главу Крыма Сергея Аксенова четырежды пытались совершить покушение. Он заявил, что силовики предотвратили все нападения.

«На меня только за последний год было четыре покушения раскрыто. Все были задержаны», - сказал чиновник в эфире телеканала «Крым 24».

Глава региона высоко оценил усилия по обеспечению безопасности. По словам Аксенова, всех, кто совершал теракты в Крыму, задержали. Он рассказал о последнем случае - в Кировском районе подорвался злоумышленник, планировавший заложить взрывчатку под поезд.

Аксенов заявил, что бойцы прикрыли Крымский мост с земли, воздуха и воды. По его словам, с точки зрения работы ПВО группировки в Крыму достаточно для выполнения любых задач.

ФСБ неоднократно предотвращала покушения на крымских чиновников. В мае 2023 года стало известно о поимке агентов украинской разведки, которые готовили нападение на Аксенова и председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова. У злоумышленников изъяли пять самодельных бомб, приборы для связи и слежки.

Убийства Терроризм Крым Чиновники Сергей Аксенов
23 мая 2024, 12:21
«Надругательство». Мать жестоко убитой Веры Пехтелевой — о назначенной судом компенсации
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Суд в Кемерове частично удовлетворил иск семьи Веры Пехтелевой, которую зверски убили в 2020 году. Мать погибшей Оксана в беседе с 360.ru сочла назначенную компенсацию надругательством.

Она уточнила, что заседание прошло накануне. Пока женщина не знает, будет ли оспаривать решение суда.

Веру Пехтелеву убили в 2020 году в Кемерове. По данным следствия, ее молодой человек Владислав Канюс более трех часов истязал девушку. От полученных травм студентка скончалась. При этом соседи и родственники жертвы неоднократно звонили в полицию. Однако патрульные не приехали.

Из-за этого правоохранителей и диспетчеров дежурной части отдела полиции «Ленинский» обвинили в халатности. Им назначили условные сроки.

По ее словам, хотя частично иск удовлетворили, суд на сторону пострадавшей стороны не встал.

«Наоборот омерзительном образом в очередной раз прошелся по нам катком», - отметила женщина.

Она подчеркнула, что компенсацию не могли не присудить. Но долго думали над тем, кто выступит ответчиком. В итоге решили, что представлять вторую сторону дела будет МВД России.

«Эта сумма ни с чем не соизмерима. <…> Это не удовлетворение нашего иска, это надругательство. Мы не знаем, что делать дальше», - сказала мать погибшей.

Изначально семья Веры требовала 7,5 миллиона рублей. Суд назначил родителям Пехтелевой 60 тысяч рублей, а дяде погибшей Владимиру - 100 тысяч. Именно он забирал тело девушки и единственный видел, как выглядела погибшая.

Она рассказала, как однажды родственница попала под поезд на машине и получила страшные травмы. По словам Оксаны, тело дочери было примерно в таком же виде.

«Это орудовал изувер», - подчеркнула женщина.

Владимир находился на каждом заседании. Он защищал интересы родителей Веры.

«И вот этому человеку, который на протяжении четырех лет не отпускал ситуацию, сунуть 100 тысяч - это кощунство», - добавила мать погибшей.

После гибели дочери отец Оксаны начал сильно болеть. Недавно мужчина скончался. После его смерти мать Оксаны тоже «начала сдавать».

Суд Дети МВД РФ Убийство Веры Пехтелевой
23 мая 2024, 12:19
Сгоревший в Истре дом предоставляли для жилья незаконным мигрантам
РИА «Новости»
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Уголовное дело о незаконной миграции завели после смертельного пожара садовом некоммерческом товариществе «Снегирь» в деревне Падиково городского округа Истра. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Прокуратура взяла под контроль расследовани уголовного дела и установление причастных к расселению незаконных мигрантов.

В горящем доме деревни Падиково погибли не менее семи человек. По данным подмосковного главка МЧС, пламя распространилось на площади в 80 квадратных метров. Потушили огонь только в 8:55 четверга, 23 мая.

Следователи завели уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. В Истринской прокуратуре уточнили, что дом находился в аренде. Личности погибших установят в ходе судебно-медицинских экспертиз.

В ведомстве пояснили, что помещение снял в аренду 23-летний мужчина, который превратил дом в хостел для иностранцев, живущих в России без регистрации.

Уголовное дело Пожары Прокуратура РФ Мигранты
23 мая 2024, 11:45
Дело о крупнейших в истории России взятках дошло до суда
РИА «Новости»
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В ближайшее время в суд поступит дело о крупнейших в истории современной России взятках. Фигурантом является бывший глава следственного отдела СК России по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев, сообщил «Коммерсант».

По информации источника, правоохранителя заподозрили в получении взятки на сумму свыше полутора миллионов долларов и 2718 биткойнов (7,3 миллиарда рублей).

Фигурант свою вину по делу не признал и отрицает факт получения денег и криптовалюты. В ходе обысков полицейские не нашли дорогого имущества и крупных сумм наличными. В рамках расследования задержали также старшего лейтенанта Кристину Ляховенко, свою вину она также отрицает.

К рассмотрению дела в июне в закрытом режиме приступит Балашихинский суд. При этом Генеральная прокуратура выступила против рассмотрения процесса в Москве.

По версии следствия, Тамбиев получал взятки от участников хакерской группировки Infraud Organization под видом оказания юридической помощи защитник.

Суд Коррупция
23 мая 2024, 10:45
Замглавы Генштаба ВС РФ Шамарина могут посадить на 15 лет
Пресс-служба Минобороны
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До 15 лет лишения свободы грозит начальнику Главного управления связи ВС России, замглавы Генштаба генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину по делу об особо крупной взятке. Об этом сообщило РИА «Новости».

В 235-м гарнизонном военном суде агентству заявили, что Шамарину предъявили обвинения по части шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

«Максимальное наказание за данное преступление может достигать 15 лет лишения свободы», - уточнила собеседница агентства.

Сегодня генерала арестовали на два месяца - до 21 июля. О какой именно сумме взятки идет речь, в суде не уточнили, источники агентства также не привели таких данных.

«Коммерсант» сообщал, что в рамках уголовного дела у Шамарина проводили обыск, после которого его доставили на допрос.

Суд Коррупция Армия

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