Аксенов рассказал о четырех покушениях на свою жизнь

Суд в Кемерове частично удовлетворил иск семьи Веры Пехтелевой, которую зверски убили в 2020 году. Мать погибшей Оксана в беседе с 360.ru сочла назначенную компенсацию надругательством.

Она уточнила, что заседание прошло накануне. Пока женщина не знает, будет ли оспаривать решение суда.

Веру Пехтелеву убили в 2020 году в Кемерове. По данным следствия, ее молодой человек Владислав Канюс более трех часов истязал девушку. От полученных травм студентка скончалась. При этом соседи и родственники жертвы неоднократно звонили в полицию. Однако патрульные не приехали.

Из-за этого правоохранителей и диспетчеров дежурной части отдела полиции «Ленинский» обвинили в халатности. Им назначили условные сроки.

По ее словам, хотя частично иск удовлетворили, суд на сторону пострадавшей стороны не встал.

«Наоборот омерзительном образом в очередной раз прошелся по нам катком», - отметила женщина.

Она подчеркнула, что компенсацию не могли не присудить. Но долго думали над тем, кто выступит ответчиком. В итоге решили, что представлять вторую сторону дела будет МВД России.

«Эта сумма ни с чем не соизмерима. <…> Это не удовлетворение нашего иска, это надругательство. Мы не знаем, что делать дальше», - сказала мать погибшей.

Изначально семья Веры требовала 7,5 миллиона рублей. Суд назначил родителям Пехтелевой 60 тысяч рублей, а дяде погибшей Владимиру - 100 тысяч. Именно он забирал тело девушки и единственный видел, как выглядела погибшая.

Она рассказала, как однажды родственница попала под поезд на машине и получила страшные травмы. По словам Оксаны, тело дочери было примерно в таком же виде.

«Это орудовал изувер», - подчеркнула женщина.

Владимир находился на каждом заседании. Он защищал интересы родителей Веры.

«И вот этому человеку, который на протяжении четырех лет не отпускал ситуацию, сунуть 100 тысяч - это кощунство», - добавила мать погибшей.

После гибели дочери отец Оксаны начал сильно болеть. Недавно мужчина скончался. После его смерти мать Оксаны тоже «начала сдавать».