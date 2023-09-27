Акционисту дали пять лет колонии за стрельбу на Красной площади

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«Крисевича признали виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия) и назначили ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», - уточнили в суде.

Художника-акциониста Павла Крисевича попал в СИЗО в июне 2021 года после того, как он устроил стрельбу из пистолета Макарова на Красной площади. Мужчина успел сделать несколько выстрелов, его задержали правоохранители. Никто не пострадал.

В октябре 2022 года Крисевича приговорили к пяти годам колонии общего режима, а через полгода дело отправили на доследование.

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