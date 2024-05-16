Акции Климовского патронного завода передадут Росимущемству

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Акции предприятия передадут Росимуществу.

«Параллельно ведется расследование уголовных дел в отношении лиц, причастных к хищению акций КСПЗ в период с 2002 по 2010 год», - рассказал собеседник РБК.

В «Ростехе», который является одним из акционеров завода, сообщили, что удовлетворены решением суда.

«Мажоритарный пакет предприятия находился в руках частных собственников, которые выкачивали из завода деньги, практически не вкладываясь в модернизацию и развитие инфраструктуры», - отметили в госкорпорации.

В январе 2024 года Басманный суд Москвы принял решение о заключении под стражу на два месяца генерального директора ЗАО «КСПЗ» Игоря Кушникова.