Акции Климовского патронного завода передадут Росимущемству
Жуковский районный суд Калужской области принял решение об изъятии у частных владельцев акций Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ). Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Акции предприятия передадут Росимуществу.
«Параллельно ведется расследование уголовных дел в отношении лиц, причастных к хищению акций КСПЗ в период с 2002 по 2010 год», - рассказал собеседник РБК.
В «Ростехе», который является одним из акционеров завода, сообщили, что удовлетворены решением суда.
«Мажоритарный пакет предприятия находился в руках частных собственников, которые выкачивали из завода деньги, практически не вкладываясь в модернизацию и развитие инфраструктуры», - отметили в госкорпорации.
В январе 2024 года Басманный суд Москвы принял решение о заключении под стражу на два месяца генерального директора ЗАО «КСПЗ» Игоря Кушникова.