16 мая 2024, 04:28

Акции Климовского патронного завода передадут Росимущемству

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Жуковский районный суд Калужской области принял решение об изъятии у частных владельцев акций Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ). Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Акции предприятия передадут Росимуществу.

«Параллельно ведется расследование уголовных дел в отношении лиц, причастных к хищению акций КСПЗ в период с 2002 по 2010 год», - рассказал собеседник РБК.

В «Ростехе», который является одним из акционеров завода, сообщили, что удовлетворены решением суда.

«Мажоритарный пакет предприятия находился в руках частных собственников, которые выкачивали из завода деньги, практически не вкладываясь в модернизацию и развитие инфраструктуры», - отметили в госкорпорации.

В январе 2024 года Басманный суд Москвы принял решение о заключении под стражу на два месяца генерального директора ЗАО «КСПЗ» Игоря Кушникова.

Уголовное дело Суд Заводы Деньги
15 мая 2024, 17:57
Краснодарский суд рассмотрит дело об убийстве аниматоров
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Следственный комитет завершил расследование по делу об убийстве двух граждан Краснодара. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Трех фигурантов уголовного дела заподозрили в убийстве 37-летнего мужчины и 19-летней девушки, а также в разбое, краже автомобиля, уничтожении имущества убитых и их документов.

По версии следствия, 32-летний краснодарец создал ОПГ и вовлек в нее своих знакомых. Преступники напали на двух аниматоров на дороге между станицами Каневская и Березанская на Кубани.

«Впоследствии злоумышленниками потерпевшие были убиты, их тела спрятаны в лесном массиве, а машина вместе с документами сожжена», - указали в пресс-службе.

После убийства преступники похитили деньги со счетов жертв и скрылись. Полиция задержала подозреваемых на территории региона.

Ранее жителя Пермского края заподозрили в убийстве его знакомого. По версии обвинения, 59-летний мужчина застрелил обидчика из охотничьего ружья.

Убийства Суд Машины Деньги Полиция Краснодарский край
15 мая 2024, 15:46
Обвинение попросило продлить арест фигуранту дела о теракте в «Крокусе»
Читайте нас в: Google Новости
В суд поступило первое ходатайство о продлении ареста фигуранту дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Аминчону Исломову. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ходатайство зарегистрировал Басманный суд Москвы. Ожидается, что в ближайшее время поступят и другие заявления. Ранее срок ареста фигурантам определили до 22 мая.

Всего по делу о теракте в «Крокусе» арестовали 12 человек. Четверо из них подали жалобы: Алишер Касимов, который сдал квартиру предполагаемым исполнителям теракта, а также отец и сыновья Исломовы. Все апелляции отклонили.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон признал, что теракт в подмосковном концертном зале серьезно ударил по имиджу республики. Он назвал проблему терроризма глобальной.

Суд Терроризм Аресты Москва Теракт в «Крокусе»
15 мая 2024, 13:12
Обвиняемый в гибели журналистки «России сегодня» признал вину
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Обвиняемый по делу о гибели главы крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой признал вину в суде. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

«Признаю. Полностью. Искренне раскаиваюсь», - сказал подсудимый.

Адвокат добавил: есть прямые доказательства, что трагедия произошла по его вине. Суд приступил к рассмотрению дела 15 мая.

Журналистка погибла во время занятий военно-спортивной стрельбой. Смерть случилась на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму. Инструктор нарушил правила безопасности и выстрелил в грунт, после чего один из фрагментов пули отрикошетил в Бабаеву.

Уголовное дело возбудили по статье «Причинении смерти по неосторожности».

Соболезнования родным и близким журналистки направил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он отметил, что ее смерть стала невосполнимой утратой для отечественной журналистики. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что с погибшей его связывали долгие годы совместной работы. Дипломат подчеркнул, что Бабаева была профессионалом , удивительным человеком и другом.

Уголовное дело Убийства Суд Крым Россия Работа
15 мая 2024, 13:06
Мать на несколько дней оставила больного сына одного дома в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В столице возбудили уголовное дело об оставлении в опасности и ненадлежащем воспитании больного ребенка, неспособного о себе позаботиться. Он находился без присмотра матери длительное время, сообщила пресс-служба СК по Москве.

По данным следствия, 9 мая 2024 года 40-летняя женщина оставила одного в квартире на продолжительное время своего 12-летнего сына. Мальчик страдал серьезным заболеванием, отчего не мог самостоятельно питаться и ухаживать за собой, отметили в СК.

Ребенка госпитализировали с симптомами истощения. Следователи возбудили уголовное дело по статье 125 УК России «Оставление в опасности» и статье 156 УК России «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Правоохранители допросили родственников и соседей семьи, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Женщина с сыном жили в квартире на улице Соловьиная Роща. Больной мальчик находился без присмотра несколько дней, сообщила прокуратура Москвы. Его мать ушла к подруге. Надзорное ведомство взяло на контроль дальнейшую судьбу ребенка.

Другого мальчика оставили в Москве на остановке «Улица 1905 года». Мать заявила, что таким способом наказала сына за порванную сумку.

Уголовное дело Дети Следственный комитет России

Новости по теме