13 января 2024, 13:53

Аферисты обманули ученого РАН из Москвы более чем на шесть миллионов рублей

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В Москве юрист-ученый Российской академии наук попался на уловки мошенников и лишился больше шести с половиной миллионов рублей. Он занимался разработкой системы борьбы с нарушением банковской тайны, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, в конце прошлого года профессору пришло голосовое сообщение в соцсети от бывшего коллеги из вуза. В нем говорилось, что ученого якобы разыскивает замминистра Минобрнауки.

После этого профессор действительно нашел в Сети такого человека и позвонил ему в приемную, но того не оказалось на месте. Секретарь попросила подождать. Позже мужчине перезвонил неизвестный, представившись чиновником и сообщил, что украинские хакеры взломали сайт Минобрнауки. Якобы мошенники оформляют кредиты на имена ученых, в том числе на него, деньги отправляют армии Украины.

Далее позвонили якобы из Росфинмонитринга и ФСБ и проинструктировали, как можно спасти сбережения с помощью «безопасного счета». В итоге ученый перевел аферистам 6,6 миллиона рублей. Спустя время, осознав, что стал жертвой преступников, потерпевший заявил в полицию.

Мошенники также научились использовать чужие голосовые сообщения для вымогательства денег у россиян. Они используют искусственный интеллект для создания фейковых аудио на основе украденных записей.

Мошенничество Москва
13 января 2024, 12:59
Собиравшего сведения для польских спецслужб россиянина отправили в СИЗО
РИА «Новости»
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Сотрудника режимного предприятия в Пензенской области, которого поймали на связях с польскими спецслужбами, отправили в СИЗО. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Ленинского райсуда Пензы.

Мужчина останется под стражей до 10 марта.

О задержании работника пензенского предприятия ранее сообщили в ФСБ. Отмечалось, что он предоставлял данные, в частности об объемах производства в рамках гособоронзаказа, в обмен на получение постоянного места жительства в Польше.

Во время допроса россиянин признался, что передавал иностранным спецслужбам сведения о расположении объектов на предприятии для нанесения удара по ним. За «сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством» (статья 275.1 УК РФ) ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В МИД Польши, однако, отрицают, что задержанный связан со спецслужбами страны. Заместитель главы ведомства Анджей Шейна назвал эту информацию фейком.

Суд ФСБ СИЗО Польша
13 января 2024, 00:14
Мошенники в Воронеже притворились работодателями и украли у россиянки 4,2 миллиона рублей
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В Воронеже мошенники обманули на 4,2 миллиона рублей женщину, которая хотела устроиться на работу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

В ведомстве рассказали, что 36-летняя воронежанка разместила объявление о поиске работы на одном из сайтов. Позже ей позвонил мужчина с предложением по удаленной работе. В ходе оформления «работодатель» назвал нестандартные условия перечисления зарплаты. Женщину попросили войти в приложение банка и набрать указанный код.

Когда она выполнила условия, то с карты списали 4900 рублей. Потом мужчина заявил, что на ее имя создали валютный счет, на который нужно перевести крупные суммы для устранения проблем. Потерпевшая согласилась на это, взяла кредиты на себя и на близких. В итоге она перевела аферистам более четырех миллионов рублей.

После произошедшего возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители ищут мошенников.

Ранее аферист обманным путем выманил у москвички около двух миллионов рублей. Он притворялся влюбленным в нее американцем и выпрашивал деньги на разные нужды.

Уголовное дело Деньги
12 января 2024, 18:59
Главный фигурант дела о краже у Чубайса 70 миллионов рублей не признал вину
РИА «Новости»
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Главный фигурант дела о краже 70 миллионов рублей у экс-главы Роснано Анатолия Чубайса, Илья Сучков, не признал вину. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат подозреваемого Сергей Шанк.

«Сучков заявил, что содержание обвинительного заключения не позволяет определить место и дату совершения вменяемого преступления», - подчеркнул правозащитник.

В октябре Хамовнический суд Москвы со второй попытки начал рассмотрение дела, возбужденного еще в 2016 году по заявлению Чубайса. Всего в деле четыре фигуранта: экс-председатель правления ООО «УК Роснано» Илья Сучков, бывший член политсовета «Партии народной свободы» Муса Садаев, а также охранники Алексей Уляхин и Антон Поляков.

Прокурор начал оглашать обвинительное заключение еще 19 октября, но не дочитал его до конца. Заседание неоднократно переносили, и сделать это удалось лишь сегодня.

Самого Чубайса ранее предложили проверить на возможный вывод денег из России. Запрос в ФСБ и Следком направил депутат Государственной думы Султан Хамзаев.

Суд Кражи Деньги Роснано
12 января 2024, 18:21
Бывшего вице-президента Газпромбанка объявили в розыск
Unsplash
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МВД объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева*. Информация появилась в базе ведомства, сообщило РИА «Новости».

В карточке Волобуева* отмечается, что он разыскивается по статье УК, однако название статьи не приводится.

Как сообщил «Коммерсант» , Игорь Волобуев* 16 лет руководил пресс-службой компании «Газпром», после чего перешел в Газпромбанк, где в его обязанности входило PR-сопровождение промышленных активов.

Вскоре после начала спецоперации родившийся в Сумской области Волобуев* присоединился к ВСУ. В интервью СМИ он рассказывал, что принимал участие в боях под Артемовском. По данным Минюста, он также участвовал в дискредитации российской армии, распространял фейки о решениях властей и активно сотрудничал с иностранными СМИ и агентами. Из-за этого он сам в октябре 2023 года попал в реестр иноагентов.

Ранее МВД объявило в розыск журналиста Андрея Серафимова , который неоднократно сотрудничал со СМИ-иноагентами и призывал россиян не ходить в военкоматы.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Уголовное дело МВД РФ Газпром Иноагенты

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