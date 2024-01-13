Аферисты обманули ученого РАН из Москвы более чем на шесть миллионов рублей

По данным издания, в конце прошлого года профессору пришло голосовое сообщение в соцсети от бывшего коллеги из вуза. В нем говорилось, что ученого якобы разыскивает замминистра Минобрнауки.

После этого профессор действительно нашел в Сети такого человека и позвонил ему в приемную, но того не оказалось на месте. Секретарь попросила подождать. Позже мужчине перезвонил неизвестный, представившись чиновником и сообщил, что украинские хакеры взломали сайт Минобрнауки. Якобы мошенники оформляют кредиты на имена ученых, в том числе на него, деньги отправляют армии Украины.

Далее позвонили якобы из Росфинмонитринга и ФСБ и проинструктировали, как можно спасти сбережения с помощью «безопасного счета». В итоге ученый перевел аферистам 6,6 миллиона рублей. Спустя время, осознав, что стал жертвой преступников, потерпевший заявил в полицию.

Мошенники также научились использовать чужие голосовые сообщения для вымогательства денег у россиян. Они используют искусственный интеллект для создания фейковых аудио на основе украденных записей.