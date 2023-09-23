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По данным издания, в конце лета 75-летнему доктору технических наук Сергею Морозу поступил звонок от неизвестной, которая представилась дознавателем. Она сообщила, что его деньги со счета пытаются снять мошенники. Якобы для этого у них есть фальшивая доверенность.

Затем позвонил незнакомец, представившись следователем. Он предложил Морозу два пути решения проблемы: либо арестовать счет, либо передать сбережения на хранение в ЦБ. Мужчина выбрал последнее. Он снял со счета 29 миллионов рублей и отнес домой. Спустя час к нему за деньгами подъехал курьер.

Через несколько дней злоумышленники вновь позвонили профессору и убедили взять кредит еще на четыре миллиона рублей. Затем жертву начали уговаривать на квартиру. После этого мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее злоумышленники обманули пенсионерку в столице на 15,4 миллиона рублей. Их вычислили по камерам видеонаблюдения.