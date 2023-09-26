Аферист под видом сотрудника ЦБ обманул уфимку на 238 тысяч рублей

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По словам девушки, ей позвонил специалист якобы из Центробанка России и предложил рефинансировать кредиты на выгодных условиях.

«Он объяснил все тонкости и нюансы и настоятельно посоветовал не откладывать в долгий ящик, а произвести все операции сразу. Мошенник даже оплатил такси до ближайшего банкомата», - рассказала она.

Однако, как только пострадавшая сняла все накопления, в том числе и кредитные деньги, и перевела их на специальный счет, «сотрудник Центробанка» перестал выходить на связь.

Жительница Уфы написала заявление в полицию. Сейчас проводится проверка.

Ранее полиция Москвы задержала 58-летнюю подозреваемую в обмане пенсионерки на десятки миллионов рублей. Ее отправили под домашний арест.

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