Аферист под видом сотрудника ЦБ обманул уфимку на 238 тысяч рублей
Мошенник представился сотрудником Центробанка России и обманул жительницу Уфы на 238 тысяч рублей. Пострадавшая рассказала «360», что копила деньги на лечение.
По словам девушки, ей позвонил специалист якобы из Центробанка России и предложил рефинансировать кредиты на выгодных условиях.
«Он объяснил все тонкости и нюансы и настоятельно посоветовал не откладывать в долгий ящик, а произвести все операции сразу. Мошенник даже оплатил такси до ближайшего банкомата», - рассказала она.
Однако, как только пострадавшая сняла все накопления, в том числе и кредитные деньги, и перевела их на специальный счет, «сотрудник Центробанка» перестал выходить на связь.
Жительница Уфы написала заявление в полицию. Сейчас проводится проверка.
Ранее полиция Москвы задержала 58-летнюю подозреваемую в обмане пенсионерки на десятки миллионов рублей. Ее отправили под домашний арест.
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