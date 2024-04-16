Адвокаты и прокуратура подали апелляцию на приговор Треповой
В Апелляционный военный суд поступили жалобы адвокатов представление прокуратуры на приговор Дарье Треповой по делу о теракте в петербургском кафе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию из суда.
«В суд поступили апелляционные жалобы адвокатов и апелляционное представление прокурора Генеральной прокуратуры РФ», - рассказал собеседник агентства.
Дату рассмотрения пока не назначили. Прокуратура настаивает на ужесточении приговора, защита добивается смягчения наказания.
Суд приговорил Трепову к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Генпрокуратура сочла этот приговор слишком мягким и подала апелляционное представление в феврале 2024 года. Адвокат Треповой Даниил Берман ранее сообщил, что также отправил по почте апелляционную жалобу.