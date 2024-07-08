08 июля 2024, 09:16

Адвокат назвал способ смягчить приговор генералу Попову

РИА «Новости»
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Вскрытие канала утечки секретных данных на Украину может повлиять на дело экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.

Даже в статусе обвиняемого Попов имеет право подать заявление по предполагаемому факту утечки секретных материалов. Следственный комитет обязан его принять и провести проверку, объяснил правозащитник.

«В связи с этим Попов может рассчитывать на смягчение при рассмотрении дела в суде», - добавил он.

По данным СК, генерал причастен к хищению более чем 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката в 2023 году. Сам Попов заявил, что занимался не хищениями, а «построением обороны».

Защита генерала ранее подала заявление в СК с просьбой возбудить дело о государственной измене в отношении неустановленных лиц. Причиной такого шага стало объявление Попова на Украине в международный розыск.

Суд Адвокаты Приговоры
08 июля 2024, 09:27
Украинец создал нарколабораторию на даче в Подмосковье
РИА «Новости»
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В Московской области сотрудники полиции задержали гражданина Украины. Предположительно, на даче он обустроил нарколабораторию и схрон, содержащий примерно 22 килограммов наркотиков, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, на днях в арендованном доме 40-летнего гражданина Украины в Пушкинском городском округе прошли обыски.

Силовики нашли свыше 50 разных емкостей с жидкими веществами, общий вес которых превысил 20 килограммов. Также у мужчины обнаружили оборудование для изготовления наркотиков. Все изъятое исследуют эксперты.

Журналисты уточнили, что задержанный нигде не работал, находился в России без регистрации. Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконных производстве, сбыте или пересылке наркотиков. Подозреваемому грозит до 20 лет колонии.

Ранее Останкинский район Москвы признал виновным американца Роберта Вудлэнда в попытке наладить производство и сбыт наркотиков. Иностранца отправили на 12 лет в колонию строгого режима.

Наркотики Задержания Пушкино
07 июля 2024, 19:44
Сотрудницу телеканала изнасиловали рядом с «Останкино»
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Трое мужчин изнасиловали сотрудницу «Матч ТВ», когда она вышла из телецентра «Останкино» после ночной смены. Управляющий директор «Газпром-медиа» Тина Канделаки подтвердила эту информацию в Telegram-канале.

«Мы находимся на связи с пострадавшей и всячески поддерживаем коллегу, с которой произошло ужасное», - написала она.

Канделаки выразила уверенность, что преступников накажут по всей строгости закона. Она пообещала приложить для этого все усилия.

По данным Telegram-канала Baza, нападение произошло 6 июля рядом с телецентром «Останкино» около 02:30, когда пострадавшая закончила работу. Она вышла из здания телецентра и пошла в сторону пруда.

Одного из подозреваемых задержали спустя 40 минут после нападения, а позже вычислили и его подельников. Задержанными оказались граждане Узбекистана, приехавшие в Москву на заработки. Следователи завели уголовное дело по статье об изнасиловании, совершенном группой лиц.

Ранее в Москве задержали двух граждан Узбекистана по подозрению в изнасиловании. Мужчины напали и изнасиловали незнакомую женщину в ночь с 19 на 20 июня.

Уголовное дело Мигранты Женщины Изнасилования Москва
07 июля 2024, 08:24
Одного из братьев Ащеуловых могут судить по новому уголовному делу
РИА «Новости»
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Против осужденного за государственную измену старшего сына священника из Липецка Игоря Ащеулова Иоанна могут завести еще одно уголовное дело. Об этом сообщил ТАСС.

По информации источника, причиной стала его речь в последнем слове в ходе заседания суда. Несмотря на замечания судьи, Иоанн публично осудил власти страны и армию России.

Теперь его высказывания могут стать основанием для возбуждения дела по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан».

Ранее братьев Ащеуловых задержали в Курской области при попытке незаконно перейти государственную границу с Украиной. Им вменили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса.

В ходе прений сторон 3 июля прокурор попросил суд назначить троим сыновьям липецкого священника по 18 лет строгого режима.

Суд
06 июля 2024, 14:53
СК запросил арест для напавшего на повара с ножом московского дебошира
РИА «Новости»
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Следствие выступило с требованием об аресте иностранца, обвиняемого в покушении на убийство повара в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

Ночью 5 июля в Мещанском районе посетитель бара напал на повара развлекательного учреждения с ножом и ударил его в сердца. На помощь пострадавшему тут же пришли коллеги: сотрудники бара вызвали скорую помощь, которая экстренно доставила раненого в больницу.

Медикам удалось спасти повара. Его состояние врачи оценивают как стабильное.

Нападавшего нашли, ему уже предъявили обвинение в покушении на убийство. Известно, что мужчина - иностранец. Камеры с места инцидента изъяли. Основной версией случившегося следователи назвали бытовой конфликт. Теперь Следком настаивает на аресте дебошира.

Ранее в суд передали дело дачника из Краснодара, который из ревности расправился с соседом. В ночь случившегося между собутыльниками произошел конфликт из-за супруги хозяина дома, закончившийся поножовщиной.

Уголовное дело Врачи Полиция Следственный комитет России Москва

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