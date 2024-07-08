Адвокат назвал способ смягчить приговор генералу Попову

Даже в статусе обвиняемого Попов имеет право подать заявление по предполагаемому факту утечки секретных материалов. Следственный комитет обязан его принять и провести проверку, объяснил правозащитник.

«В связи с этим Попов может рассчитывать на смягчение при рассмотрении дела в суде», - добавил он.

По данным СК, генерал причастен к хищению более чем 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката в 2023 году. Сам Попов заявил, что занимался не хищениями, а «построением обороны».

Защита генерала ранее подала заявление в СК с просьбой возбудить дело о государственной измене в отношении неустановленных лиц. Причиной такого шага стало объявление Попова на Украине в международный розыск.