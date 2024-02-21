21 февраля 2024, 10:20

Администратора украинского Telegram-канала задержали при побеге из России

Читайте нас в: Google Новости

Силовики задержали жителя Читы при попытке выехать из России и попросить политическое убежище в США. Он администрировал антироссийский Telegram-канал и передавал иностранцам данные военнослужащих, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на УФСБ по Забайкальскому краю.

По версии следствия, мужчина сотрудничал со Службой безопасности Украины с октября 2022 года. Он администрировал принадлежавший зарубежным силовикам Telegram-канал, занимавшийся антироссийской пропагандой, собирал и передавал персональные данные военнослужащих и их семей.

Уголовное дело возбудили по статье 275 УК России «Госизмена». Подозреваемого задержали при попытке уехать за границу для обращения за политическим убежищем в США.

В Екатеринбурге по подозрению в госизмене задержали женщину с двойным гражданством. Ее обвинили в сборе денег для нужд украинской армии.

Задержания Уголовное дело ФСБ Россия Аресты
21 февраля 2024, 10:30
Мужчина убил знакомого ножом на северо-востоке Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В Москве задержали 45-летнего подозреваемого в убийстве знакомого ножом в квартире на Алтуфьевском шоссе. Об этом сообщила в Telegram-канале прокуратура столицы.

Убийство произошло в результате ссоры. По данным следствия, мужчина нанес удар кухонным ножом в шею своему 37-летнему знакомому. Пострадавший скончался на месте.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Расследование находится на контроле в Бутырской межрайонной прокуратуре. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о выборе меры пресечения для фигуранта.

Накануне суд в Москве продлил арест актера из сериала «Слово пацана» Базанова до 20 мая. Его обвинили в убийстве 13-летней давности и ограблении прохожего. Следствие также считает, что актер в составе преступной группировки отобрал у жертвы 900 тысяч долларов.

Убийства Суд Прокуратура РФ Преступления Поножовщины Москва
21 февраля 2024, 07:39
Американка обжаловала свой арест в Екатеринбурге по подозрению в госизмене
Читайте нас в: Google Новости
Подозреваемая в госизмене гражданка России и США Ксения Карелина обжаловала арест в Екатеринбурге. Заседание по апелляции назначили на 29 февраля, сообщило РИА «Новости».

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал ее 8 февраля на два месяца. Подозреваемая подала апелляцию, но в назначенный день адвокат не явился на заседание. Из-за этого рассмотрение перенесли на 29 февраля.

Жительницу Лос-Анджелеса с двойным гражданством задержали в Екатеринбурге. Ее обвинили в участии в публичных акциях в поддержку Украины и сборе средств на нужды украинской армии. Уголовное дело возбудили по статье 275 УК России «Госизмена».

Жителя Омска приговорили к 16 годам колонии строго режима за госизмену и диверсию на станции Московка Западно-Сибирской железной дороги. Парень сотрудничал с украинскими спецслужбами.

США Екатеринбург Аресты
21 февраля 2024, 07:33
Стала известна причина задержания руководства Всероссийского общества глухих
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Руководство Всероссийского общества глухих (ВОГ) задержали по подозрению в массовом хищении активов. Об этом сообщил «Коммерсант».

По его данным, причиной задержания стали подозрения в махинациях с недвижимостью, принадлежащему ВОГ, в шести регионах. По версии следствия, сообщники продали несколько зданий по заведомо заниженной цене, якобы избавляясь от непрофильных активов. Ущерб оценили в 211 миллионов рублей. Под подозрение попало почти все руководство центрального аппарата ВОГ, в том числе ее президент Станислав Иванов.

Примечательно, что в 2023 году его предшественника на посту, 79-летнего Валерия Рухледева, осудили на семь лет за такие же аферы, но с московской недвижимостью.

Всероссийское общество глухих существует с 1926 года. Это одна из старейших общественных организаций в стране.

О массовом задержании руководства полицией стало известно накануне, 20 февраля. Причины тогда не уточнялись. В организации заявили, что о следят за ситуацией и поддерживают контакты с задержанными, их адвокатами и правоохранителями.

Хищения Задержания
21 февраля 2024, 07:25
Уралец украл у своей бабушки 25 тысяч рублей на онлайн-игры
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Свердловской области по подозрению в краже задержали 19-летнего парня. Его бабушка заявила о пропаже 25 тысяч рублей, сообщил межмуниципальный отдел МВД России «Каменск-Уральский» на своей странице в «ВКонтакте».

Женщина 1964 года рождения пришла в полицию 15 февраля. Она пожаловалась на внука, который дважды крал у нее деньги. Сначала 19-летний парень забрал из шкафа 10 тысяч рублей, затем 15 тысяч.

Бабушка заметила пропажу и заставила внука во всем сознаться. Он потратил деньги на личные нужды и оплату онлайн-игр. Парень пообещал вернуть деньги, но не сделал этого. Тогда пенсионерка обратилась в полицию.

Возбудили уголовное дело по статье 158 УК России «Кража». Парня отпустили под подписку о невыезде.

В Новосибирске внук обокрал свою бабушку на 32 тысячи рублей. Он унес ее телевизор и драгоценности.

Уголовное дело Свердловская область Полиция

Новости по теме