Администратора двух Telegram-каналов арестовали в Москве за вымогательство

Арестованному экс-игроку сборной России Алексею Бугаеву нужна характеристика. Об этом «360» заявил отец спортсмена Иван Бугаев.

Бывший футболист подал гражданский иск на пять миллионов рублей в отношении ГУ МВД по Краснодарскому краю. Причиной стало распространения главком сфальсифицированного видео с обнаружением у Бугаева наркотиков, сообщило РИА «Новости».

Отец спортсмена отказался комментировать эту информацию. Он заявил, что желающие помочь его сыну могут посодействовать в составлении характеристики.

«Любую характеристику по существу: возможно ли то, что он употреблял наркотики, занимался наркотиками или еще что?» - отметил Иван.

Отец экс-футболиста добавил, что Алексей больше находился на виду у тренеров, чем у него самого. Эти люди могли предоставить необходимые для досудебного разбирательства сведения. Лучше всего обратиться в Российский футбольный союз, подчеркнул Бугаев-старший.

«Потому что все сведения стекаются куда? в Российский футбольный союз», - сказал он.

Иван добавил, что не общался с сыном, так как на это еще нет разрешения.

«Все вопросы по окончанию [следствия]. И ответы», - заключил отец Алексея.

Адвокат экс-футболиста Екатерина Макличенко ранее заявила, что уголовное дело сфальсифицировали и вымогали у подзащитного три миллиона рублей. По словам правозащитницы, наркотики Бугаеву подбросили перед съемкой видео задержания.

Прикубанский районный суд отправил экс-футболиста под стражу до 31 декабря. Незадолго до этого спортсмену уже назначили семидневный арест за сопротивление при задержании. Защита обжалует меру пресечения, как только получит постановление.