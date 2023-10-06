Администратор Telegram-каналов пойдет под суд в Москве за вымогательство
Администратора Telegram-каналов будут судить в Москве по делу о вымогательстве. Предположительно, он требовал деньги у сотрудника крупной госкорпорации за непубликацию компромата, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Астрахани», - уточнили в ведомстве.
Мужчину обвинили в вымогательстве в особо крупном размере. По версии следствия, в марте прошлого года обвиняемый, владея двумя Telegram-каналами, решил заработать на вымогательстве у одного из сотрудников крупной госкорпорации, заранее сговорившись с сообщниками.
В прокуратуре заявили, что летом подозреваемый опубликовал в открытых Telegram-каналах статьи, содержание которых очерняет репутацию потерпевшего и его близких. Далее обвиняемый, скрывая, что сам администрирует Telegram-каналы, потребовал у представителя потерпевшего 4,5 миллиона рублей. При этом пригрозил, что в противном случае не удалит статьи и распространит компрометирующую информацию.
После этого потерпевший обратился в полицию. В итоге владелец Telegram-каналов был задержан и ожидает суда в изоляторе.
Ранее полицейские установили девятерых человек , подозреваемых в вымогательстве на юге Москвы. Предположительно, они под маской представителей общественной организации по защите прав потребителей требовали деньги с продавцов за нарушение российского законодательства.