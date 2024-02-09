09 февраля 2024, 11:13

Администратор канала «Кремлевский мамковед» получил 2,5 года колонии за вымогательство

РИА «Новости»
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Хамовнический суд Москвы признал Сергея Садовова, администратора Telegram-канала «Кремлевский мамковед», виновным в вымогательстве. Его приговорили к 2,5 годам колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В процессе следствия выяснилось, что Садовов в составе организованной группы, куда входил его сын и другие неустановленные лица, пытался получить от Василия Бровко из ГК «Ростех» 800 тысяч рублей, угрожая огласить информацию, угрожающую чести и достоинству потерпевшего и его семьи.

Садовов полностью признал свою вину, сотрудничал с следствием и компенсировал нанесенный ущерб Бровко. Суд определил ему наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Одновременно Хамовнический суд рассматривает другое уголовное дело, касающееся сына Сергея Садовова - Станислава Садового.

Осенью администратора двух других Telegram-каналов арестовали в Москве за вымогательство. Анатолия Спирина, который вел ресурсы «Как-то вот так» и «Политбюро 3.0», также приговорили к заключению в колонии.

Суд Преступления Журналистика Москва
09 февраля 2024, 11:31
Банда лжериелторов обманула 16 человек в Москве
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Полицейские задержали в Москве шестерых человек по подозрению в мошенничестве с недвижимостью. Предположительно, они обманули 16 человек, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, аферисты публиковали в Сети предложения о сдаче в аренду жилых помещений. Потенциальные клиенты звонили на указанный номер. Им назначали встречи в офисах, чтобы заключить договоры по подбору жилья. Жертвам предлагали выбрать пакет услуг стоимостью от 15 до 50 тысяч рублей.

Подписавших соглашение клиентов добавляли в группу в мессенджере. Туда скидывали снимки и информацию с вариантами квартир. Выбрав понравившийся объект, клиент связывался с сотрудниками агентства с просьбой показать жилье. Однако мошенники постоянно переносили даты под разными предлогами. Как только недовольные клиенты начали требовать возврата денег за неоказание услуг, им отказали, указав на закончившийся срок договора.

В домах подозреваемых прошли обыски. У них изъяли компьютеры, оргтехнику, договоры и другие документы. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Двоих членов преступной группы отправили в изолятор, остальных - отпустили под подписку о невыезде.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности злоумышленников, а также выявление их возможных соучастников», - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Накануне художник Игорь Лемешев снова чуть не попался на уловку мошенников. Ему позвонил некий Давид якобы из «правовых органов» и пообещал вернуть часть украденных ранее денег по «президентской программе».

МВД РФ Мошенничество Недвижимость Москва
09 февраля 2024, 10:36
СК начал расследовать убийство главы федерации карате Петербурга
РИА «Новости»
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Уголовное дело по статье «Убийство» возбудили после смерти президента спортивной федерации карате Санкт-Петербурга Виталия Конева. Его тело с огнестрельным ранением головы обнаружили на территории полигона «Невский» в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба СК России по региону.

Тело главы президента спортивной федерации карате нашли около мишеней 7 февраля. По информации СК, погибший являлся тренером по стрельбе.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи-криминалисты аппарата Следственного управления», - указали в пресс-службе.

Ранее о смерти Конева заявили в комитете по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга. В издании 78.ru предположили, что президент спортивной федерации каратэ умер из-за пули, которая рикошетом прилетела во время стрельбы. Судмедэксперты нашли в голове пулю во время вскрытия тела тренера, отметили в издании.

Жена погибшего рассказала журналистам, что ее супруг поехал на несколько часов на полигон для тренировки, но не вернулся домой.

Санкт-Петербург Уголовное дело Убийства Стрельба Ленинградская область Россия Полигоны
09 февраля 2024, 07:06
Заявление Путина обнадежило работодателей подозреваемого в шпионаже Эвана Гершковича
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону допустил обмен арестованного по обвинению в шпионаже журналиста Эвана Гершковича. Редакция The Wall Street Journal выпустила заявление по этому поводу.

«Нас воодушевляет желание России заключить сделку, которая вернет Эвана домой, и мы надеемся, что это приведет к его быстрому освобождению и возвращению к семье и в нашу редакцию», - заявила газета.

Коллеги американца заявили, что его арестовали за выполнение своих должностных обязанностей. Они призвали не считать журналистику преступлением.

Эвана Гершковича задержали весной 2023 года в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. По версии следствия, он собирал сведения, относившиеся к гостайне. Владимир Путин допустил обмен журналиста на осужденного за границей россиянина. По его словам, спецслужбы обсуждали условия освобождения репортера.

Уголовное дело Журналистика Интервью Владимир Путин Задержание Эвана Гершковича Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 02:26
Защита Треповой обжаловала приговор по делу о теракте
РИА «Новости»
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Защита осужденной Дарьи Треповой подала апелляционную жалобу на приговор по делу о теракте, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский и пострадали другие люди. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат Даниил Берман.

«Апелляционную жалобу на приговор отправил по почте», - сообщил Берман.

Защитник добавил, что подробности апелляционной жалобы станут известны во время судебного разбирательства.

Первый Западный окружной военный суд 25 января признал Трепову виновной в совершении террористического акта и приговорил к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также ей назначили штраф в 600 тысяч рублей и 16,495 миллиона рублей по искам пострадавших.

Суд Адвокаты Приговоры Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга

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