«А вот главарь упырей». Появились новые кадры допроса подозреваемых в теракте в Crocus City Hall
Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала в Telegram-канале еще одно видео допроса одного из подозреваемых в совершении теракта в Crocus City Hall. В кадр, по ее словам, попал главарь преступников.
Мужчина рассказал, что до совершения теракта жил в хостеле в Дмитровском районе Москвы вместе с еще одним предполагаемым террористом около месяца.
Знакомый приобрел для злоумышленников автомобиль, на котором те «хотели работать». По словам задержанного, это была леговушка.