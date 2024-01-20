20 января 2024, 18:20

Зубной протез Уинстона Черчилля выставили на торги в Британии

Global Look Press
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Принадлежавший бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю зубной протез с золотым креплением выставили на торги. Аукцион проведет торговый дом Cotswold Auction Company в городе Челтнем, сообщило издание Аntiques Trade.

В описании к лоту указали, что протез находился на верхней челюсти Черчилля. Его разработал стоматолог Уилфред Фиш, а изготовил техник Дерек Кадлипп.

«На торгах находится один из приготовленных для Черчилля протезов. Его сделали таким образом, чтобы речь могла звучать естественно, с чем у премьер-министра были проблемы из-за проблем с зубами», - отметили авторы лота.

В тексте к лоту отметили, что Черчилль постоянно носил с собой две пары протезов. Предположительно, с одним из них его похоронили.

Аукцион пройдет 6 февраля. Стартовая стоимость лота составляет порядка восьми тысяч фунтов стерлингов (около 900 тысяч рублей).

Ранее страны ЕС поставили Черчилля в пример нынешнему премьеру Британии Риши Сунаку.

Великобритания Аукционы
20 января 2024, 14:32
Актер из «Слова пацана» высказался о продолжении сериала
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Молодой актер Лев Зулькарнаев, получивший известность благодаря роли Зимы в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова, порассуждал, о чем бы снял второй и последующий сезоны. В интервью YouTube-каналу «Бэкстейдж» он не подтвердил съемки продолжения нашумевшего проекта.

«Поскольку сериал про то, как эпоха закручивает людей, то я бы просто дальше пошел по этой теме - что там в начале 90-х было», - поделился артист.

По его словам, можно снимать все сезоны до 1995 года года. В титрах указывали, что его героя Зиму застрелили в 1995 году, поэтому теоретически актер мог бы сняться в каждом из этих сезонов.

После выхода сериала «Слова пацана» Зулькарнаев начал ходить к психологу. Оказалось, заверил он, это «не ерунда какая-то», а реальное общение о духовных вещах. Специалист помогает справиться с обрушившейся славой, подытожил Зулькарнаев.

Анна Пересильд - дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя - рассказала, как попала в проект. На кинофестивале «Короче» она случайно встретилась с Крыжовниковым и попросила дать ей шанс на пробах.

Сериалы Актеры
19 января 2024, 17:03
Уволенному из зеленоградского магазина коту нашли новую работу
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Отработавший более двух лет в продуктовом магазине Зеленоградска кот Сергей лишился своего поста по доносу бдительного покупателя. Но без должности животное не осталось. Теперь Сергей станет сотрудником офиса руководства торговой сети. Об этом компания сообщила на своей странице во «ВКонтакте».

До выхода на новую должность кот будет жить дома у директора магазина. Расставаться с мохнатым коллегой сотрудники компании не захотели и нашли для него новый пост.

«Рады сообщить, что кота Сергея ожидает повышение по должности и новый интересный проект, но уже в офисе», - заявили в торговой сети.

В компании поблагодарили всех, кого не оставила равнодушным судьба кота. Благодаря шумихе в социальных сетях и СМИ защита животных вышла на новый уровень. Отдельные слова признательности высказали сотрудникам Роспотребнадзора, которые дали рекомендации по содержанию животного на рабочем месте.

Кот Сергей появился в магазине Зеленоградска несколько лет назад, когда зашел согреться. Работники прониклись к нему симпатией и разрешили остаться. Для него обустроили лежанку, а покупателям представляли как коллегу. Но присутствие животного в торговой точке понравилось не всем. Роспотребнадзор по анонимной жалобе потребовал убрать кота из магазина.

Коты Магазины
16 января 2024, 08:27
Американский сериал «Наследники» завоевал «Эмми»
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Финальный четвертый сезон американского комедийно-драматического сериала «Наследники» Джесси Армстронга завоевал награду телеакадемии США в категории «Лучший драматический сериал». Об этом сообщило РИА «Новости».

Церемония вручения «Эмми» состоялась в Лос-Анджелесе накануне. Семейная сага о клане Логана Роя была представлена в 27 номинациях.

Призы за лучшую мужскую и женскую роль получили актеры «Наследников» Киран Калкин и Сара Снук. Они сыграли Романа и Шив Рой.

Первый сезон сериала вышел в 2018 году и сразу стал популярным. Критики сравнивали его с «Игрой престолов» в современном Нью-Йорке, а также с «Королем Лиром».

Сверхидея «Наследников» направлена на развенчание мифа о богатстве как об источнике счастья человека. Напротив, заработанные на медиа бизнесе деньги приносят героям сериала больше беспокойства, чем удовольствия.

Ранее «360» собрал топ самых ожидаемых премьер 2024 года.

США Сериалы Актеры
15 января 2024, 19:11
Победу человечества над бедностью в мире назвали возможной лишь через 230 лет
Global Look Press
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Для победы над бедностью человечеству может потребоваться 230 лет при условии, если тенденции увеличения благосостояния самых обеспеченных людей планеты сохранят нынешние темпы. Такой прогноз представила международная организация по борьбе с неравенством Oxfam.

По ее данным, опубликованным перед началом встречи Всемирного экономического форума в Давосе, в то время как пять богатейших миллиардеров мира в период с 2020 года увеличили свои состояния более чем в два раза, почти пять миллиардов человек стали беднее.

Как уточнили в Oxfam, самые обеспеченные люди на планете становились богаче со скоростью 14 миллионов долларов в час. При условии сохранения таких тенденций, уже до 2034 года в мире должен появиться первый триллионер, а вот для победы над бедностью потребуется целых 230 лет.

Чтобы противостояние бедности и неравенству было эффективным, организация предложила «обуздать» власть корпораций, устранить монополии, ограничить зарплаты гендиректоров, а также ввести новые налоги на сверхбогатство.

Налоги Деньги

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