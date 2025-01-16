16 января 2025, 01:30

Злобная капибара искусала девушку в Колумбии

РИА «Новости»
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На девушку в Колумбии напал самый крупный в мире грызун. Капибара искусала ее во время отдыха на озере. От животного пришлось отбиваться палкой, сообщил сайт Need To Know.

Животное из муниципалитета Сьенага в департаменте Магдалена развеяло миф о безобидности капибар. Девушка купалась в озере рядом с берегом. Довольно крупная особь подплыла к ней со спины и начала преследовать.

Девушка попятилась и выставила вперед руку, но животное напало. Разъяренная капибара вцепилась ей в волосы, затем попыталась укусить лицо. Пострадавшей пришлось опуститься под воду, чтобы постараться ослабить хватку грызуна. Увидевший это парень схватил палку и помог ей отбиться.

В Москве помощь потребовалась беременной собаке. Животное застряло под ванной квартире на Клязьминской улице. Хозяйке пришлось вызвать спасателей.

Животные
15 января 2025, 04:05
Как секс спас жизнь. Интернет-пользовали рассказали о странных случаях во время интима
Unsplash
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Неуместное поведение во время интимной близости охладило пыл страстных любовников, а неприятные ощущения спасли от преждевременной смерти. Участники интернет-форума Reddit рассказали о необычных случаях во время секса.

Автор с ником ConfusedZoidberg благодаря интиму узнал о проблемах со здоровьем. Однажды во время орального секса он почувствовал боль в груди и покалывание во всем теле, поэтому обратился в больницу. Врачи диагностировали у него стенокардию и семейную гиперхолестеринемию с ишемической болезнью сердца.

«Если бы я отказался от лечения, ожидаемая продолжительность жизни составила бы примерно 50 лет. Так оральный секс, возможно, в конечном итоге спас мне жизнь», - заявил он.

Представившаяся Miefiewtje женщина рассказала, как после пандемии познакомилась с мужчиной, и у них завязался роман. Все шло хорошо, пока во время близости он не выкрикнул ее полное имя. Это напрочь отбило влечение у участницы форума.

В США женщина рассказала соратникам по дампстер-дайвингу о шокирующей находке на помойке. Она наткнулась на детали секс-куклы и приняла их за расчлененный труп.

Болезни Отношения Медицина Секс
14 января 2025, 23:13
Появился рейтинг стран по размеру женской груди. Россия вошла в топ-10
Freepik
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Норвегия заняла первое место в рейтинге стран, где живут женщины с самой большой грудью. Россия же оказалась на шестой строчке. Об этом сообщило издание Daily Mail.

В начале 2025 года опубликовали новый рейтинг, в который вошли 108 стран. В нем жительницы США заняли второе место по величине груди в мире.

По данным сайта World Population Review, средний размер чашки бюстгальтера у американок - С. Аналогичный размер у жительниц Исландии, Великобритании и Люксембурга, а вот у жительниц Норвегии - от C до D.

Россиянкам досталось шестое место в рейтинге. Средний размер чашек бюстгальтера у них составляет от В до С.

Самая маленькая грудь - размер чашки АА - у жительниц 23 стран Африки и Юго-Восточной Азии.

По мнению авторов исследования, средний размер бюстгальтеров преобладает в странах, где много женщин с избыточным весом или ожирением. Это связано с тем, что грудь в основном состоит из жировой ткани и желез.

«Размер груди уникален для каждой женщины и зависит от нескольких факторов, включая генетику, питание и диету, вес и массу тела, уровень физической подготовки и возраст», - отметили исследователи.

Прошлой осенью немецкие ученые выяснили, какие пропорции женской фигуры считаются идеальными в современном мире.

США Великобритания Рейтинги Женщины Норвегия Россия
14 января 2025, 22:29
«Впору вводить индекс беляша». Меню в столовой Госдумы удивило ценами
Freepik
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В столовой Госдумы подняли цены на беляши. В 2024 году они продавались за 90 рублей за штуку, а теперь их можно купить за 110 рублей, сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

«Двадцать с лишним процентов - это, конечно, показатель. Впору вводить индекс беляша. Тем более разлетаются они, как и положено горячим пирожкам: к четырем часам дня их уже не остается», - отметил он.

Другие блюда в столовой Госдумы подорожали не так значительно, а некоторые даже удивили своей низкой ценой. По словам Юнашева, половинка яйца с горкой красной икры стоит 150 рублей, тарелка шинкованной капусты - 15 рублей.

Любителям отварной свеклы предлагают порцию за 20 рублей. Самыми дорогими позициями стали котлета и лапша удон, за них придется выложить по 250 рублей.

Юнашев также отметил, что многие журналисты считают невкусными горячие блюда в столовой из-за их диетичности. Некоторым представителям СМИ они напоминают советские столовые.

Ранее депутат Амир Хамитов от партии «Новые люди» рассказал, что обед из шести позиций в столовой Госдумы обойдется почти в 600 рублей.

Еда Госдума РФ
14 января 2025, 04:34
Модель Бонни Блю переспала с 1057 мужчинами за день и поставила рекорд
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Порномодель британского происхождения Бонни Блю побила мировой рекорд, переспав с 1057 мужчинами за 12 часов. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По словам Блю, она установила мировой рекорд по количеству мужчин, с которыми занималась сексом за один день. До этого в 2004 году порноактриса Лиза Спаркс переспала с 919 мужчинами за 24 часа.

Блю поблагодарила участвующих в этом челлендже мужчин, добавив, что сильно устала, но после этого мероприятия ее кожа выглядит лучше, чем раньше. Модель рассказала, что весь процесс напомнил конвейер, где на мужчину уходило в среднем по 41 секунде.

В ноябре 2024 года Блю планировала полететь в Австралию на бесплатный секс-марафон с выпускниками школ, но при условии, что они разрешат опубликовать контент в интернете. Поездка не состоялась, так как австралийское МВД аннулировало ее гостевую визу.

Ранее в ФРГ представитель партии «Альянс Германии» Бернд Фогель снялся с парламентских выборов из-за скандала, связанного с тем, что он оставлял неприличные комментарии под фотографиями OnlyFans-моделей.

Великобритания Модели Рекорды Мужчины Секс

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