Жительница Шотландии два дня не замечала инсульт

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Уайтлоу почувствовала себя плохо в клубе во время празднования девичника. Никаких четких симптомов она не заметила, поэтому решила, что в ее напиток могли что-то подсыпать. О своих подозрениях Уайтлоу рассказала друзьям и они отвезли ее домой. Выходя из клуба девушка почувствовала, что одна сторона ее тела онемела, появились проблемы со зрением.

На следующий день Уайтлоу не стало лучше. Она снова почувствовала онемение в теле, но не придала этому значения. Также в течение дня ее периферическое зрение в правом глазу не восстановилось. Девушка все же обратилась в отделение неотложной помощи. МРТ показало, что у Уайтлоу тромб в мозгу. Медики пришли к выводу, что у девушки случился инсульт левого полушария.

Из больницы девушка вышла только через три дня. Через некоторое время она вернулась на повторный осмотр. Во время эхокардиограммы врачи обнаружили у нее порок сердца. Это, по мнению медиков, может повысить риск инсульта.

Еще через пару дней девушке сделали операцию. Врачи предупредили Уайтлоу, что самое тяжелое время после инсульта приходится на период от трех до шести месяцев. Девушка отметила, что сейчас к ней еще не вернулись все чувства и она заново учится делать разные вещи, например, ходить в спортзал.

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