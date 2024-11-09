Жители разных регионов России наблюдали северное сияние

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Пользователи из Иркутской, Томской и Ленинградской областей, а также Алтайского края поделились впечатляющими кадрами полярного сияния. Небесные всполохи можно было заметить на темном небе.

Северное сияние появилось также над Москвой и Московской областью на фоне затяжной магнитной бури.

В разных районах Ленинградской области ночное небо озарило красное и зеленое северное сияние, сообщило издание Neva.Today. Жители Выборга увидели красные небесные всполохи, а в Липово и Коккорево - зеленые.

По словам ученых, цвет полярного сияния зависит от местонахождения его источника и наблюдателя, так как красное излучение появляется в высоких слоях атмосферы, а зеленое - в низких.

Ранее эксперты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН предупредили о возобновлении солнечной активности. Ученые сообщили, что Землю накроет серия магнитных бурь , причем первая вспышка произошла уже 6 ноября.