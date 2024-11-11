11 ноября 2024, 15:04

Жители Казани заметили в небе необычный объект

Читайте нас в: Google Новости

Жители Казани накануне вечером заметили в небе необычный предмет. Как рассказал РИА «Новости» директор Астрономической обсерватории имени Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев, объект оказался болидом.

Вечером 10 ноября в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлели некий светящийся объект. Он пролетел над городом, на что обратили внимание местные жители.

«Это небольшого размера болид. Метеориты делятся по размерам. Те, что побольше, которые оставляют такой след, и видно, что происходит в атмосфере его распад и горение, - это болиды. Но это болид небольшого размера», - рассказал Нефедьев.

Он назвал это явление штатным. Каждый год в атмосферу Земли попадает около 500 тысяч тонн метеоритного вещества. Как заметил Нефедьев, вероятность увидеть болид именно в городе крайне мала, потому что обычно их наблюдают над океанами.

Казань Соцсети Видео
10 ноября 2024, 22:22
«Зомби-дроны» создали из мертвых уток в США
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Дроны из чучел мертвых птиц начали создавать в Технологическом институте Нью-Мексико в США. «Зомби-дроны» планируют использовать для наблюдений за природой, сообщило New York Post.

Ученые реализовали свою идею на тушках уток. Пугающие своей реалистичностью дроны в виде птиц могут плавать по воде с помощью механических лапок.

«Ради создания устройств живых птиц не убивают. Кроме того, „зомби-дроны“ не были разработаны для шпионажа», - заявил доцент кафедры машиностроения доктор Мостафа Хассаналян.

Также американские изобретатели сделали из тел голубей так называемых голубей-шпионов, оснащенных камерами. Благодаря передовой механике удалось имитировать естественные модели полета и поведение настоящих птиц. В когти чучела голубя интегрировали сплавы с эффектом памяти формы, чтобы птица-шпион могла сидеть и наблюдать за происходящим.

Российские инженеры ранее разработали первый в мире робот-камикадзе «Депеша». Управлением им осуществляется через джойстик и FPV-шлем.

США Природа Ученые Птицы
10 ноября 2024, 18:13
Песков объяснил, почему не всегда зимой надевает шапку
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что зимой не всегда надевает шапку во время мероприятий, потому что не находится подолгу на улице. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину.

Ранее официальный представитель Кремля вместе с президентом Владимиром Путиным посетил официальное мероприятие возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на День народного единства в Москве, тогда дул сильный ветер и шел снег.

«Подолгу-то мы на самом деле на улице не стоим. Бывает иногда, но это редкие случаи. А так можно перетерпеть буквально 15-20 минут», - сообщил он.

Песков добавил, что, кода на улице слишком холодно, он все-таки надевает головной убор.

«А потом, если берешь [шапку] с собой, постоянно теряешь», - признался официальный представитель Кремля.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил «выпороть» того, кто выпустил Путина на мероприятие в мороз без шапки.

Дмитрий Песков Россия
09 ноября 2024, 22:25
Жители разных регионов России наблюдали северное сияние
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Над Россией снова разгорелось северное сияние. Жители разных регионов страны стали делиться фотографиями необычного природного явления в социальных сетях.

Пользователи из Иркутской, Томской и Ленинградской областей, а также Алтайского края поделились впечатляющими кадрами полярного сияния. Небесные всполохи можно было заметить на темном небе.

Северное сияние появилось также над Москвой и Московской областью на фоне затяжной магнитной бури.

В разных районах Ленинградской области ночное небо озарило красное и зеленое северное сияние, сообщило издание Neva.Today. Жители Выборга увидели красные небесные всполохи, а в Липово и Коккорево - зеленые.

По словам ученых, цвет полярного сияния зависит от местонахождения его источника и наблюдателя, так как красное излучение появляется в высоких слоях атмосферы, а зеленое - в низких.

Ранее эксперты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН предупредили о возобновлении солнечной активности. Ученые сообщили, что Землю накроет серия магнитных бурь , причем первая вспышка произошла уже 6 ноября.

Фото Россия Магнитные бури Москва
09 ноября 2024, 03:24
Отбирала колбасу. Курица сбежала с мясокомбината и терроризировала собак на Ставрополье
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Ставропольском крае курица сбежала с мясокомбината и прибилась к стае собак. Зоозащитники заметили ее и забрали в приют, рассказала «КП-Северный Кавказ» руководитель фонда спасения животных «Ковчег» Ирина Казарян.

Активисты приехали покормить бездомных псов, которые поселились на территории закрывшейся четыре года назад организации. Они сильно удивились, увидев среди собак курицу. Оказалось, птица сбежала с птицефабрики, прибилась к стае и стала буквально терроризировать животных, отбирая колбасу.

«Когда мы ее все-таки поймали, она оказалась настолько ручной, что мы просто прорыдали весь вечер с этой курицей на коленях. В машине она пригрелась и начала курлыкать», - рассказала зоозащитница.

Казарян сообщила, что курица вела себя, как кошка. Активисты решили оставить ее в приюте.

В Первоуральске зоозащитники спасли пса, приехавшего из Турции. Хозяева выбросили его на улицу из-за проблем с костями.

Животные

Новости по теме