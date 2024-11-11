Жители Казани заметили в небе необычный объект

Вечером 10 ноября в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлели некий светящийся объект. Он пролетел над городом, на что обратили внимание местные жители.

«Это небольшого размера болид. Метеориты делятся по размерам. Те, что побольше, которые оставляют такой след, и видно, что происходит в атмосфере его распад и горение, - это болиды. Но это болид небольшого размера», - рассказал Нефедьев.

Он назвал это явление штатным. Каждый год в атмосферу Земли попадает около 500 тысяч тонн метеоритного вещества. Как заметил Нефедьев, вероятность увидеть болид именно в городе крайне мала, потому что обычно их наблюдают над океанами.